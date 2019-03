Stephan Köster kehrte mit den "Ratten" ohne Zähler aus Dortmund zurück. Die Bremer müssen jetzt unbedingt punkten. (Christian Markwort)

Gegen den favorisierten Tabellendritten mussten die leicht ersatzgeschwächten Bremer am Ende „eine so bittere und unglückliche Niederlage hinnehmen, wie sie eher selten im Dartssport anzutreffen ist“, sagte Bindemann. Da half auch nicht, dass das Team mit Frank Bruns und Tayfun Yerlikaya gleich zwei Top-Ten-Spieler in ihren Reihen hatten.

Stephan Köster gewann zunächst das Eröffnungsspiel mit 3:1, während Henning Troue „in einem Klassespiel“ (Bindemann) mit 2:3 das Nachsehen hatte und mit seinem Match-Dart das Ziel lediglich um Millimeter verfehlte. Im Anschluss fand Tayfun Yerlikaya überhaupt nicht zu seinem Spiel und unterlag trotz eines 111-“High-Finish“ überraschend mit 1:3. Auch René Windeler fand nicht in seine Partie hinein, hatte dennoch einige Macht-Darts zum 3:1, die er allerdings nicht nutzen konnte und letztlich mit 2:3 unterlag. Marcel Rinkwitz war bereits auf der Siegerstraße unterwegs, als ihm ein entscheidendes Missgeschick passierte: Trotz ansprechendem Score konnte er den Sack im vierten Leg nicht zumachen, weil er etliche Siegdarts auf das Doppel verpasste.

Match-Dart nicht gentuzt

Es war bereits das dritte Spiel, „das wir trotz Match-Darts nicht für uns entscheiden konnten“, wie Bindemann resümierte.“ Die Ratten“ lagen dadurch mit 2:4 hinten, da Peter Schiele sein Spiel mit 3:0 durchbringen konnte. In den letzten beiden Einzeln gelang den Bremern zunächst dennoch der Ausgleich, da sich Frank Bruns ebenso mit 3:2 durchsetzen konnte wie anschließend auch Marc Tasto. „Insgesamt trotz des Unentschiedens zu wenig“, haderte Bindemann, „da wir unsere Chancen nicht nutzen konnten, der Spielverlaufallerdings eine Führung für uns gerechtfertigt hätte.“

Die Doppelpartien begannen ähnlich unglücklich, „Die Ratten“ verloren beide Spiele. Während Rinkwitz/Windeler knapp mit 2:3 unterlagen, verloren Yerlikaya/Tasto mit 1:3. Bruns/Köster gewannen ihr Spiel mit 3:1, sodass im letzten Doppel die Entscheidung fallen musste. Doch wie sollte es an diesem Tag anders sein: „Es wurde eine sehr, sehr bittere 2:3-Niederlage von Troue und Schiele“, sagte Bindemann, „im entscheidenden letzten Leg stellte Henning mit einer 60 auf 40 Rest, sodass Peter drei Match-Darts zum Sieg gehabt hätte.“ Doch konnte Dortmund mit einem 124-“Highfinish“ das Leg beenden und insgesamt „einen glücklichen Sieg“ (Bindemann) einfahren. „Eigentlich scheiterten wir trotz etlicher guter Möglichkeiten an uns selbst, weil uns im entscheidenden Moment einfach die Kaltschnäuzigkeit gefehlt hat“, so Bindemann, „ähnlich wie gegen Berlin.“

Geknickt, aber noch immer zuversichtlich ging es für „Die Ratten“ im Anschluss gegen den Tabellenführer DC Vegesack „und klaren Favoriten“, wie Arnold Bindemann betonte. In den Einzeln konnte sich sein Team zunächst gut behaupten, da Yerlikaya (3:0), Windeler (3:2), sowie Bruns (3:0) allesamt ihre Spiele gewinnen konnten. Anschließend unterlagen jedoch Troue, Köster, Rinkwitz, Schiele und Tasto allesamt. Vegesacks Tomas Seyler konnte sein Spiel in dieser einseitigen Begegnung sogar mit einer 170, dem höchstmöglichen Finish, beenden. In den Doppeln spielten die Vegesacker schließlich ihre Routine und ihr Können aus und gewannen alle vier Partien und setzten sich letztlich ebenso deutlich wie verdient durch.

Einzig Stephan Köster und Frank Bruns kamen in die Nähe eines Sieges, alle anderen Doppel gingen deutlich an die dominierenden Gegner. „Insgesamt war es aus unserer Sicht ein enttäuschender Spieltag“, resümierte Arnold Bindemann, „der praktisch mit dem unglücklichen Ausgang der Partie gegen Dortmund gelaufen war.“

Nun stehen die alles entscheidenden letzten vier Bundesligapartien an: Zunächst treffen „Die Ratten“ am Sonnabend, 6. April (ab 12 Uhr), in heimischer Umgebung auf den punktgleichen Tabellennachbarn aus Notorft, sowie auf Salzgitter, die sich jüngst erst mit zwei Siegen vom Tabellenende entfernt hatten. Am abschließenden Spieltag geht es am Sonnabend, 4. Mai, schließlich gegen die gastgebenden Bochumer, sowie den abgeschlagenen Tabellenletzten aus Buxtehude. „Spätestens da müssen die entscheidenden Punkte zum Klassenerhalt eingefahren werden“, sagte Bindemann.