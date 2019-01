Hat die dritte Runde der Australian Open souverän gemeistert: Angelique Kerber. Foto: Aaron Favila/AP (Aaron Favila / dpa)

Die 240. der Tennis-Weltrangliste war dank einer Wildcard dabei und überraschend in die dritte Runde in Melbourne eingezogen. Wimbledonsiegerin Kerber trifft nach dem Erfolg über die 20-Jährige am Sonntag auf die Amerikanerin Danielle Collins, die in der ersten Runde Julia Görges bezwungen hatte. Erst am Samstag bestreitet Alexander Zverev ab 09.00 Uhr MEZ sein Drittrundenspiel gegen den Australier Alex Bolt. (dpa)