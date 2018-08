Aus für Wimbledonsiegerin

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Kerber scheitert im Achtelfinale von Cincinnati

Cincinnati (dpa) – Wimbledonsiegerin Angelique Kerber hat beim Hartplatz-Tennisturnier in Cincinnati den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Die 30-Jährige verlor am ihre Achtelfinal-Partie gegen die US-Amerikanerin Madison Keys in drei Sätzen mit 6:2, 6:7 (3:7), 4:6.