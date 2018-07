Angelique Kerber hat nach ihrem Halbfinalerfolg über Jelena Ostapenko am Samstag im Finale gegen Serena Williams die Chance als erste Deutsche seit Steffi Graf Wimbledon zu gewinnen. (Tim Ireland/dpa)

Der Traum vom perfekten deutschen Tennistag auf dem berühmtesten Platz der Welt ist ein Traum geblieben. Zwar bekommt Angelique Kerber nach einem nervenschonenden 6:3, 6:3-Sieg gegen Jelena Ostapenko (Lettland) nun in einem neuerlichen Final-Rendezvous mit Serena Williams zum zweiten Mal die Chance auf Wimbledon-Ruhm. Doch Williams, die siebenmalige Rasen-Königin aus den USA, war auch die beinahe logische Spielverderberin, die das schwarz-rot-goldene Wunder auf dem Centre Court verhinderte – mit einem 6:2, 6:4-Erfolg über die wackere, aber aussichtslos kämpfende Julia Görges.

Kerber gegen Williams – es ist die Neuauflage des dramatischen Finales von 2016, in dem die Deutsche auf Augenhöhe mit der Amerikanerin spielte und knapp in zwei Sätzen unterlag. Wem das erneute Aufeinandertreffen nun Freude bereiten wird, entscheidet sich ab 15 Uhr am Sonnabend. Williams könnte dann ihren 24. Grand-Slam-Sieg feiern, Kerber wiederum könnte in die Fußstapfen ihrer großen Mentorin Steffi Graf treten, die vor 22 Jahren letztmals den Siegerpokal in die Höhe reckte. „Ich war immer überzeugt, dass Angie wieder zu alter Stärke zurückfindet“, hatte Graf bereits vor diesem Wimbledon-Turnier gesagt, „es ist eine eindrucksvolle Serie, die sie spielt.“

Kerber konzentriert

Kerbers Wiederauferstehung in dieser Saison erlebt in Wimbledon, dem größten und wichtigsten Schauplatz der Szene, ihren strahlenden Höhepunkt. Als „brutalen Absturz“ hatte sie ihr dunkles Jahr 2017 erlebt, die Enttäuschungen bei den Major-Wettbewerben, den Sturz aus den Top Ten der Weltrangliste. Doch nun feierte sie an der Church Road mit dem neuerlichen Endspieleinzug einen Triumph, der es mit ihren großen Grand-Slam-Siegen in Melbourne und New York und dem Sprung auf Platz eins der Weltrangliste aufnehmen konnte.

„Sie hat sich mit unglaublicher Entschlossenheit wieder nach oben gekämpft, sie ist zurück bei den Besten“, sagte DTB-Damenchefin Barbara Rittner nach dem coolen Halbfinal-Auftritt ihrer langjährigen Führungsspielerin, „in Wimbledon ist sie für mich schon länger Favoritin Nummer eins gewesen.“ Denn schon vor dem Finaleinzug hatte Kerber mit dem Halbfinalvorstoß in Melbourne zu Saisonbeginn und dem Viertelfinaleinzug in Paris geglänzt – diese Konstanz auf hohem Niveau bei den Majors erinnert an ihre goldenen Zeiten. „Es ist schon eine große Befriedigung, wie ich das alles gedreht habe“, sagte Kerber nach ihrem größtenteils stressfreien Erfolg gegen Ostapenko.

Kerber wirkte ungerührt vom Harakiri-Tennis der Lettin. Bei ihren wilden Schwüngen landete Ostapenko zwar gelegentlich auch bestaunenswerte Volltreffer, doch weitaus öfter handelte sich die French-Open-Siegerin des Vorjahres Nieten ein. Kerber ihrerseits hielt den Ball solide im Spiel, setzte aber gezielt ihre Konter und schaffte erstmals zum 4:3 im ersten Satz ein Break. Danach ging bei

Ostapenko fast gar nichts mehr. „Sie hat einfach keinen Plan B, wenn ihre schnellen Schüsse nicht funktionieren“, befand Beobachterin Martina Navratilova, „Kerber wirkt viel reifer, abgeklärter, erwachsener.“

Görges chancenlos

Kerber gewann den ersten Durchgang mit 6:3, mit der Sensationsquote von gerade mal zwei Fehlern. Und sie zog dann auch schnell und konsequent im zweiten Akt mit 5:1 davon. Kurz vor der Ein-Stunden-Marke hatte sie bereits den ersten Matchball, ließ die Möglichkeit aber ungenutzt. Ostapenko erstritt sich noch zwei Spiele zum 3:5, dann aber holte sich Kerber Spiel, Satz und Sieg zur zweiten großen Chance auf den Wimbledon-Titel. „Ich traue ihr zu, es in diesem Jahr zu schaffen“, sagte Tennislegende Billie Jean King, „Angie wirkt sehr überzeugend.“

Das gilt allerdings auch für Serena Williams, die Finalgegnerin. Sie machte alle Hoffnungen auf ein rein deutsches Finale mit aller Konsequenz und Wucht zunichte – eine reelle Chance hatte Görges nie bei ihrem allersten Centre-Court-Auftritt. „Serena und die besondere Atmosphäre auf diesem Platz – das kann sehr einschüchtern“, hatte Ex-Superstar Chris Evert vorher gewarnt.

Zwar hielt Görges anfangs leidlich mit, dann aber rauschte die 36-jährige Williams im Expresstempo davon, gewann Satz eins mit 6:2 und führte auch im zweiten Durchgang mit 5:3. Kurz keimte Hoffnung für Görges auf, mit dem ersten Break zum 4:5 – aber mit einem neuerlichen Aufschlagverlust war ihr Halbfinaltag vorbei. „Ich habe das nie erwartet. Das ist echt verrückt“, sagte Williams, die erst das vierte Turnier nach ihrer Babypause bestreitet. Ihr Blick voraus, zum Duell mit Kerber: „Es ist eine Kür für mich. Ich freue mich auf das Match, auch weil ich Angie mag.“