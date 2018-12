Inoffizielle Mixed-WM

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Kerber und Zverev starten mit Siegen beim Hopman Cup

Das deutsche Tennis-Team ist mit einem Sieg gegen Spanien in den Hopman Cup in Perth gestartet. Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber setzte sich am Sonntag mit 6:3, 3:6, 6:3 gegen Garbine Muguruza durch. ATP-Champion Alexander Zeverev gewann mit 6:4, 4:6, 7:6 (7:0) gegen David Ferrer.