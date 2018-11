Bei der 2:3 (1:0)-Heimschlappe der SG Aumund-Vegesack gegen die Leher TS sahen die Zuschauer zwei völlig verschiedene Halbzeiten gesehen. Während die Gastgeber im ersten Durchgang dominierten, gab der Gast nach dem Pausentee den Ton an. „Wir hätten in der ersten Halbzeit das 2:0 machen müssen“, ärgerte sich SAV-Coach Björn Krämer. Mirko Jankowski nutzte nach 30 Minuten eine Vorarbeit von Clifford Stecher über rechts zum 1:0. Hart an der Grenze des Erlaubten war das Einsteigen von Tom Bohlen bei seinem 1:1 gegen Vegesacks Keeper Florian Schäfers (58.). Nachdem Joker Timo Tötheider diesen Treffer eingefädelt hatte, markierte er selbst das 2:1 (75.) Muhamed Hodzic egalisierte jedoch auf Flanke von Abdullah Basdas zum 2:2 (80.). Ebenfalls mit dem Kopf glückte Jan-Niklas Kersten das späte 3:2-Siegtor.