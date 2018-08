Zuvor lockte Veranstalter Volker Uhle jedoch zum sogenannten Soft-Opening der neuen schönen Anlage. 25 Frauen-Zweierteams an den Panzenberg, die auf den vier Feldern einen B-Cup ausspielten. Solch ein großes Beachvolleyball-Event in Bremen gab es schon lange nicht mehr.

Das Turnier schien sich in der Szene herumgesprochen zu haben, denn im großen Teilnehmerfeld gab es Spielerinnen unter anderem aus Wolfenbüttel, Hannover und Cuxhaven, eine reiste sogar aus dem Raum Kassel an. Einige Bremer Teams erreichten trotz vieler hochkarätiger Teams gute Platzierungen. So belegten Holz/Landt-Hayen (1860) nach langem Weg durch die Hoffnungsrunde den vierten. Dritte wurden Bock/Lingl (Westerstede/Cuxhaven).

Im Finale trafen sich Hanke/Rothert (Eiche Horn) und Fischer/Maron (TV 1875 Bremen-Walle) wieder. In einer Vorrunde siegte das Team Hanke/Rothert deutlich und brachte Fischer/Maron in die Hoffnungsrunde. Die beiden Bremerinnen Fischer/Maron kamen kaum zu ihrem gewohnt souveränen Spiel, schafften aber nach oft schwierigen Starts in ihren Spielen dann knapp noch die Wende. So war es auch im Finale: Der erste Satz ging verloren, der zweite Durchgang wurde dagegen souverän mit 15:5 gewonnen. Im letzten Satz führen Anne Hanke/Nicole Rothert fast die ganze Zeit (bis 11 Punkte), wo dann Kerstin Fischer und Sonja Maron knapp die Oberhand behielten und nach den letzten B-Cup Siegen – unter anderem an der Waterfront – ihre Serie fortsetzten.