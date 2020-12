Fin Bartels (3.v.l.) war beim Kieler Sieg gegen Nürnberg der Matchwinner. Foto: Frank Molter/dpa (Frank Molter / dpa)

Die Kieler gewannen durch den tollen Fallrückzieher des ehemaligen Erstligaprofis (80.) am Mittwochabend 1:0 (0:0) gegen den 1. FC Nürnberg und liegen in der Tabelle vor dem Hamburger SV, der am Vortag 4:0 gegen Sandhausen gewonnen hatte.

Torschütze Rouwen Hennings (l) sorgte beim Düsseldorfer Heimsieg gegen Osnabrück für die Vorentscheidung. Foto: Marius Becker/dpa (Marius Becker / dpa)

Auf Rang fünf rückte Erstliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf durch einen 3:0 (1:0)-Sieg gegen den VfL Osnabrück. Der ebenfalls abgestiegene SC Paderborn kam gegen Eintracht Braunschweig nur zu einem 2:2 (2:1) und liegt auf Rang 13.

Am Nachmittag hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) nach einem Corona-Fall bei den Würzburger Kickers das Spiel gegen den FC St. Pauli abgesagt. „Über eine Neuansetzung wird die DFL zeitnah entscheiden“, teilte die Liga mit.

Paderborns Dennis Srbeny (l) und Braunschweigs Patrick Kammerbauer trennten sich mit ihren Clubs ohne Sieger. Foto: David Inderlied/dpa/David Inderlied/dpa (David Inderlied / dpa)

