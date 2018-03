Bremerhaven. In Bremerhaven haben die Fußballer der SFL Bremerhaven und des OSC Bremerhaven den Halbfinalisten des Lotto-Pokals ermittelt. Das Derby weckte eine Menge Interesse, wurde es doch von rund 500 Zuschauern besucht. Allein: Für Spannung sorgte es nicht. Der Gastgeber siegte nämlich glatt mit 4:1 (0:0). „Wir haben ein super Spiel gemacht und hochverdient gewonnen“, kommentierte SFL-Coach Marcus Klame den Einzug ins Halbfinale vom 17. bis 19. April (beim Blumenthaler SV). Es hatte ja vorher schon Zweifel an der Favoritenstellung des Gastes gegeben. Zwar tritt der OSC in der Bremen-Liga an, also eine Klasse höher als die SFL. Aber während er sich dort in unteren Regionen bewegt, zählen die Platzherren zur Spitze der Landesliga. Das untermauerten sich dann auch bereits in der ersten Hälfte, mit einem Lattentreffer von Mirco Tatje. Nach dem Wechsel legten Torge Kück (48.), Tatje (58., 82.) und der eingewechselte Timo Struppe (68.) den Grundstein zum Pokalsieg. Der späte OSC-Ehrentreffer durch Rudi Gareev vermochte ihn nicht zu verhindern (84.).