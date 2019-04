Die A-Jugend des SV Grambke-Oslebshausen feiert den Gewinn des Landesliga-Titels und ersparte sich damit zugleich den Gang in die nächste Qualifikation. (OLAF KOWALZIK BREMEN +494216447123 und Olaf Kowalzik, Olaf Kowalzik)

Das Team hatte sich nämlich auch noch selbst einen eigenen Satz kreiert und gegönnt. „Wir konnten ja nicht ahnen, dass es vom Handballverband noch so etwas geben würde“, schmunzelte der SVGO-Trainer Jochen Feldermann.

Das war aber nicht das einzige, das beim talentierten SVGO-Nachwuchs für helle Freude sorgte, schließlich hatte der sich mit seinem starken Abschneiden (30:6 Punkte) auch noch selbst beschenkt. Der Meister ersparte sich damit nämlich die Qualifikationsrunde für die kommende Saison zur Landesliga und nutzte diese Zeit, um mit dem Team noch eine Abschlussfahrt über Ostern zu einem Turnier ins dänische Kolding zu unternehmen.

„Normalerweise würden wir uns mit der neuen Mannschaft bei einem Turnier in Hamburg auf die Landesliga-Aufstiegsrunde einspielen, das können wir jetzt aber getrost schwänzen“, lässt Jochen Feldermann ausnahmsweise einmal alle Fünfe gerade sein. Ihm bleibt ja auch noch genügend Zeit, um sich mit dem neuen Jahrgang auf die am 26. Mai beginnende Aufstiegsrunde zur Oberliga vorzubereiten, in der SV Grambke-Oslebshausen sein Glück versuchen will.

In der abgeschlossenen Saison führte bei den Gelb-Blauen die überragende Deckungsarbeit zum Titel. Sie kassierten 89 Tore weniger als der Tabellendritte aus Heidmark, der die zweitbeste Abwehr die Liga stellt. Da störte es am Ende überhaupt nicht, dass der Ligaprimus den zweitschlechtesten Angriff seiner Klasse stellte. „Wir waren als Team stark“, betont Jochen Feldermann, „jeder hat die Krise des anderen ausgeglichen.“ Dadurch setzte sich seine Mannschaft auch mit einer überragenden Rückrunde von 17:1 Punkten an der Tabellenspitze ab.

Interessant: der Schlussmann Fynn Bödecker stand beim SV Grambke-Oslebshausen nicht nur zwischen den Pfosten, sondern er wurde auch immer wieder in der Abwehr und im Angriff eingesetzt. Damit kam er in 16 Spielen zu zwölf Treffern, mit denen er den 94. Platz in der Torschützenliste der Landesliga Nord einnimmt.

Über den Meistertitel in der Landesliga freuten sich bei der männlichen A-Jugend des SV Grambke-Oslebshausen Adrian Rüttjerott, Leon Feldermann, Max Schriefer, Tjark Maretzke, Flemming Kassan, Till Möller, Jannes Meyran, Felix Hinrichs, Fynn Bödeker, Alexander Nagel, Moritz Mühlbach, Fabian Czernek und Patrick Kurtycz.