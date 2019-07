Darauf durften sie als kleinster Landesverband zu recht stolz sein.

Am Ende ließ der gewonnene direkte Vergleich des Küstenlandes über Bremen die Waagschale zu Gunsten des Gegners ausschlagen – so wollte es das Reglement. Wäre es rein um das Torverhältnis gegangen, dann hätte der BHV die Nase mit drei Treffern Vorsprung vorne gehabt. „Wir haben uns als Team gut weiterentwickelt“, bilanzierte Annika Bartels zufrieden. Tatsächlich kombinierten die BHV-Spielerinnen zwischendurch gut miteinander und spielten ihre Torchancen auch gut heraus. „Jetzt müssen wir in der Bewegung ohne Ball und bei der Chancenverwertung besser werden“, erwartet Tanja Theilig von den Spielerinnen nun den nächsten Schritt. Der männliche Nachwuchs des BHV landete mit 0:6 Punkten auf dem letzten Platz.

Das Aufmucken der Bremerinnen begann gleich im ersten Spiel gegen die Niedersachsen, in dem sie mit 22:20 triumphierten. Es war ein Sieg des Team- und vor allem des Kampfgeistes, mit dem der BHV den hohen Favoriten nach dem 20:20-Zwischenstand niederrang. Zwischendurch hatte das Theilig/Bartels-Team eine 12:8- und eine 18:14-Führung wieder aus den Händen gegeben.

Danach holte Schleswig-Holstein die Bremer Landesauswahl umgehend wieder auf den harten Boden der Tatsachen zurück. Da der BHV klarste Torchancen nicht nutzte, rollten die Tempogegenstöße nur so auf das eigene Tor zu, weshalb es eine deutliche 22:30-Klatsche setzte. „Die ist jedoch um vier Tore zu hoch ausgefallen“, meinte „Anni“ Bar­tels. Ihre Mannschaft hatte einen 2:6-Rückstand beim 6:7 fast egalisiert, über 6:10 und 14:22 schwammen ihr die Felle aber umgehend wieder davon.

Dafür bewies der Turnierzweite im abschließenden Match gegen Hamburg wieder seine Endspurtqualitäten. Die Bremer Mädchen überzeugten mit ihrer starken Abwehr und zogen nach dem 21:20 zum 27:20-Endstand davon. Damit hatten sie sich den starken zweiten Platz redlich verdient.

Männliche Jugend geht leer aus

„Wir befinden uns auf einem guten Weg nach Kienbaum“, resümierte „Tanne“ Theilig. Die von ihr angesprochene DHB-Sichtung findet im Februar des kommenden Jahres statt. Bis dahin bereitet das Trainerduo die Bremer Talente mit zwei weiteren Maßnahmen auf die Nationalmannschafts-Sichtung vor: Am 2. Oktober nehmen sie an einem Turnier in Hollenstedt teil, bevor sie vom 26. bis zum 30. Dezember beim großen Hallenturnier im südschwedischen Lund starten werden.

Apropos Nationalmannschaft: Werders Torjägerin Tessa Budelmann wurde erstmals zu einem DHB-Lehrgang des U 15-Teams in die Sportschule Kaiserau eingeladen.

BHV-Auswahl: Tessa Budelmann (18/3), Annika Paeslack (11), Rosa Jakobi (3), Alina Rau (alle SV Werder Bremen), Jantje Uhlenberg (7/3), Maresa Möller (15), Melissa Simon (3), Caroline Beuermann (2), Sarah Berlips (5), Merle Theilig (alle TuS Komet Arsten), Rieke Lindner (SG Findorff), Carla Mattfeld (5),

Felina Schweers (2/beide SG Arbergen-Mahndorf).

Der männliche Nachwuchs des Jahrgangs 2004 ging in Bremervörde leer aus. Er landete mit 0:6 Punkten hinter Niedersachsen (6:0 Punkte), Schleswig-Holstein (4:2) und Hamburg (2:4) auf dem letzten Rang. Die Mannschaft der BHV-Trainer Philipp Grieme/Bjarne Ruthke starteten mit einer 18:31-Niederlage in die Vierer-Gruppe. Danach setzte es auch gegen die Auswahlteams aus Schleswig-Holstein (22:30) und Hamburg (25:36) zwei klare Niederlagen.