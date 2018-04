Der drittletzte Rang ist von ihnen zwar nur zwei Punkte entfernt, aber selbst dieser könnte aufgrund der schwierigen Lage in den oberen Ligen durch die „gleitende Skala“ zum Abstiegsplatz werden.

Zum Ergebnispech kommt beim SVGO im Saisonendspurt ein unsägliches Verletzungspech hinzu, das sich bei dessen knappen Kader als richtig fatal erweist. Vor der Begegnung hatte es mit dem Schlussmann Lars Mühlbauer (Bänderriss im Fuß) und dem Kreisläufer Dennis Behrmann (Schulterverletzung) die nächsten beiden Spieler erwischt, sodass sich der Abwehr-Trainer Jochen Feldermann nur noch mit drei Wechselspielern auf der Bank wiederfand. Darunter der Torwart Bastian Entelmann, der nach seiner Langzeitverletzung sein Comeback feierte. Neben den verletzten Adrian Rüttjerott und Carsten Kraft fehlten bei den Gästen außerdem die verhinderten Holger Langer (Spielertrainer), Björn Bischof und Malo Rosemeier.

Bei all den Schicksalsschlägen der Gäste verwunderte es nicht, dass es mit Majk Skoric gerade ein früherer Oberliga-Spielertrainer des TV Grambke war, der dem SVGO mit zwei Treffern in Folge zum Schluss den Knockout verpasste. „Das hatte Majk selbst wehgetan“, berichtete Jochen Feldermann, der seinen Spielern eine klasse Leistung bescheinigte.

Doch der Reihe nach: Als sich die SVGO-Formation nach dem 6:11-Rückstand gefunden hatte, war sie der Hastedter Oberliga-Reserve ebenbürtig. Hierbei entpuppte sich der aushelfende Sven Stegemann aus der zweiten Mannschaft als enorme Verstärkung. Er hielt die Deckung zusammen, unterband das gefährliche Hastedter Kreisspiel und holte im Angriff an der Nahwurfzone einige Siebenmeter heraus. Mit zunehmender Spielzeit kam die SVGO-Flügelzange mit Felix Fuchs und Igor Hergert sowie die beiden Rückraumschützen Steven Hinrichs (links) und Philip Schmidt (rechts) in Fahrt, wechselweise unterstützt durch die Spielmacher Nino Feldermann und Pascal Hinrichs.

„Meine Mannschaft spielt stabiler, wird besser“, lobte Jochen Feldermann. Die war nach dem Dreierpack von Marcel Hägermann, Steven Hinrichs und Felix Fuchs zum 20:19 erstmals im Bremer Derby am Drücker (41.). Als sich Majk Skoric anschließend vermehrt unter die SG-Torschützen mischte, ließ Jochen Feldermann ihn immer mal wieder in Manndeckung nehmen, womit er den Spielfluss der Oberliga-Reserve gewaltig störte.

Steven Hinrichs und Felix Fuchs brachten die Gelb-Blauen per Doppelschlag ein weiteres Mal hoffnungsvoll mit 28:27 in Front. Am Ende entwischte der fünffache Torschütze Skoric jedoch seiner Sonderbewachung zweimal und traf zum 29:28-Endstand. Die Hoffnung der Gelb-Blauen bleibt nun, dass sie in den vier noch ausstehenden Begegnungen dreimal zu Hause antreten dürfen. Am Sonntag rückt um 15 Uhr mit dem Fünftplatzierten HSG Stuhr ein Schwergewicht in der Sperberstraße an, die vom Ex-Grambker Sven Engelmann trainiert wird.

SV Grambke-Oslebshausen: Mulinski, Entelmann; Feldermann, P. Hinrichs (5), Fuchs (4/1), S. Hinrichs (11/2), Hägermann (2), Hergert (4/1), Schmidt (2), Stegemann.