Schwer durchzukommen: Eisbär Johnny Berhanemeske (rechts) beim Versuch, zum Korb der Frankfurter vorzudringen. (hansepixx)

Sie können Abstiegskampf. Das jedenfalls behaupteten die Eisbären Bremerhaven in ihrer Hallenzeitung "Alley Hoop" und erinnerten dabei an vergangene Spielzeiten in der Basketball-Bundesliga, in denen sie dem Fall in die Zweitklassigkeit immer noch im nahezu letzten Moment der Saison erfolgreich auswichen. Diesmal droht wieder der Absturz, und das nach der 69:81 (33:47)-Heimniederlage gegen die Fraport Skyliners aus Frankfurt umso mehr.

"Es ist manchmal nicht so schlecht, nicht so lange über das letzte Spiel nachdenken zu können", sagte Eisbären-Trainer Arne Woltmann nach der Niederlage und im Hinblick auf die kommende Aufgabe bei medi Bayreuth bereits am Sonntagabend (20.15 Uhr). Das drückt aus, was auch in der Spielanalyse von Woltmann und seinem Frankfurter Pendant Gordon Herbert zur Sprache kam. Die Eisbären verloren ärgerlich ein an sich mehr oder weniger ausgeglichenes Spiel innerhalb von nur fünf Minuten im zweiten Viertel.

"Von dem 0:14-Run haben wir uns nicht mehr erholt, sind nie auf mehr als neun Punkte herangekommen", ließ Arne Woltmann den Spielfilm noch einmal Revue passieren. Sechs von sieben Dreiern zauberten die Gäste in diesem zweiten Viertel aufs Parkett, fast die Hälfte aller erfolgreichen Frankfurter Distanzwürfe. "Quantez Robertson schießt in der Saison 28 Prozent von draußen, heute hat er bewiesen, dass er auch wesentlich mehr zustande bringen kann", lautete ein wesentliches Statement von Arne Woltmann, das fast schon die ganze Geschichte des Abends erzählt.

Der Beginn der Partie vor 2150 Zuschauern in der Bremerhavener Stadthalle entwickelte sich schnell zum Kaltstart für die Gastgeber. Einzig Jordan Hulls versenkte das Spielgerät für drei Punkte, ansonsten gingen alle Versuche der Eisbären zu treffen ins Leere. Und das fast sechs Minuten lang. Soll heißen, die Eisbären lagen schnell mit 3:11 deutlich im Hintertreffen. Erst Geoffrey Groselle mit acht Zählern in Folge, als er sich gegen die hartnäckige Defensive der Frankfurter endlich ei–nmal wiederholt durchsetzen konnte, brachte das Heimteam wieder auf 11:13 heran und sorgte dafür, dass es nach den ersten zehn Spielminuten knapp stand. 16:18

Aufholjagd kommt zu spät

Im zweiten Viertel ging es dann gut los für die Eisbären. Carl Baptiste glich aus und brachte sein Team mit einem erfolgreichen Dreier erstmals in Front (21:20). Es folgte ein ständiger Führungswechsel bis zum 31:31, ehe sich die Woltmann-Schützlinge diese beschriebene schmerzliche Auszeit nahmen. Bis auf 31:45 gerieten sie ins Hintertreffen und kassierten mit der Sirene auch noch einen unglücklichen Foulpfiff gegen Michael Kessens an der Seitenlinie. Der Kanadier Philip Scrubb versenkte beide Freiwürfe zum 33:47-Halbzeitstand.

Sechs Bremerhavener Turnover, neun erfolgreiche Frankfurter Würfe von jenseits der Drei-Punkte Line – gleich fünf davon gingen auf das Konto des 33–jährigen US-Amerikaners Quantez Robertson – und ein paar überflüssige Fouls der Gastgeber charakterisierten diesen Durchgang und spiegelten den Spielstand somit korrekt wider. Stark waren die Gastgeber lediglich in der Kategorie der Offensiv-Rebounds, in der sie zwölf Mal Ballgewinne verbuchen konnten.

Hallensprecher Wolle Loock kündigte vor dem Wiederbeginn eine Aufholjagd an, doch es kam zunächst anders. Frankfurts finnischer Flügelspieler Shawn Huff markierte gleich zwei weitere Dreier für seine Farben, sodass der Bremerhavener Rückstand auf 36:53 anwuchs. Zwar nahm die Defensivleistung der Eisbären in der Folgezeit zu, doch verschlechterte sich gleichzeitig die Freiwurfquote, insbesondere in Person von Michael Kessens. Somit gelang dem Heimteam letztlich lediglich ein ausgeglichenes drittes Viertel, was zum Zwischenstand von 51:65 vor den letzten zehn Spielminuten führte.

Die angekündigte Aufholjagd, sie kam dann definitiv zu spät. Und fand im Schlussviertel auch nur in Ansätzen statt. Ivan Elliotts Dreier zum 62:69 nährte noch einmal die vagen Hoffnungen auf eine Wende, doch der folgende Sechs-Punkte-Run der Gäste machte diese sofort wieder zunichte. Quantez Robertson und Philip Scrubb versenkten hier ihre Dreier Nummer sechs beziehungsweise vier.

Eisbären Bremerhaven: Johnson, Kessens (9), Breitlauch (7/1 Dreier), Berhanemeskel (5/1), Bleck (2), Hulls (13/3), Bussey (4), Elliott (5/1), Hundt, Brembly (3/1), Baptiste (11/1), Groselle (10).