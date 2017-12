Artistisch: Bremerhavens Ross Mauermann (links) überwindet in dieser Szene Berlins Goalie Petri Vehanen und trifft zum 1:4-Endstand. (nordphoto / Engler, nordphoto)

Eigentlich hätten die Fischtown Pinguins ihr Auswärtsspiel in Berlin schon nach acht Minuten beenden können. Denn zu diesem Zeitpunkt lagen die Bremerhavener bereits mit 0:3 im Hintertreffen.

Im weiteren Verlauf erholten sich die Pinguins nicht wirklich von diesem Schock, brachen aber auch nicht gänzlich in sich zusammen. Bei der 1:4 (0:3, 0:0, 1:1)-Niederlage gegen die Eisbären Berlin hielten sie das Ergebnis noch einigermaßen in Grenzen. „Wir hatten den Eisbären nichts entgegenzusetzen“, lautete der kurze Kommentar des enttäuschten Bremerhavener Torhüters Tomas Pöpperle.

Dabei war Tomas Pöpperle in der spielentscheidenden Anfangsphase noch gar nicht auf dem Eis. Trainer Thomas Popiesch hatte überraschend zunächst Jaroslav Hübl ins Tor beordert. Eine Maßnahme, die Folgen haben sollte. Gleich vom Start weg waren die Bremerhavener in der Defensive gefordert. Es rollte ein Angriff nach dem anderen auf das Tor der Pinguins zu.

Schon nach vier Minuten brandete in der Berliner Arena Jubel auf. Zunächst konnte Hübl noch einen Schuss vom rechten Bullykreis abprallen lassen, ehe er sich dann beim Nachsetzen von Marcel Noebels geschlagen geben musste. Berlin führte mit 1:0 (4.) – und die Bremerhavener zeigten sich derart beeindruckt, dass sie schon 60 Sekunden später das 0:2 schlucken mussten. Bei einem Berliner Konter in Blitzgeschwindigkeit ließ Hübl abermals einen Puck abprallen und war beim Nachschuss von André Rankel chancenlos.

Von dieser kalten Dusche erholten sich die Bremerhavener nur mühsam. Die Eisbären machten weiter Druck, drängten auf den nächsten Treffer und wurden für ihren forschen Auftritt abermals belohnt. In der ersten Überzahlsituation benötigten sie ganz acht Sekunden, um die Scheibe zum dritten Mal über die Torlinie der Pinguins zu schieben. Jamie MacQueen war es, der zum 3:0 (8.) traf und somit den Traumstart für Berlin perfekt machte.

Bremerhavens Trainer Thomas Popiesch blieb nichts anderes übrig, als zu reagieren. Er nahm Hübl vom Eis und brachte stattdessen die eigentliche Nummer eins, Tomas Pöpperle. Der Ex-Berliner brachte fortan mehr Stabilität ins Spiel der Bremerhavener.

"Trotz der Niederlagenserie zuletzt haben wir unsere Erwartungen mehr als erfüllt"

Im zweiten Drittel spielten die Pinguins endlich wieder Eishockey. Sie legten ihr Phlegma ab und schnürten zur Überraschung der eigenen Anhänger ihren Gegner phasenweise sogar ein. Es gab zudem Gelegenheiten zu verkürzen, die Scheibe wollte aber nicht hinter die Linie.

Die größte Chance ließ dabei der sonst so treffsichere Ross Mauermann liegen. Der Angreifer wurde erst gefoult und scheiterte dann im Penalty am gegnerischen Torhüter – Petri Vehanen hielt mit einem Spagat-Schritt die 3:0-Führung zur Drittelpause fest.

Im letzten Durchgang wollten die Bremerhavener wenigstens noch ein Zeichen setzen und erhöhten das Tempo, doch der erhoffte Durchbruch blieb aus. Stattdessen erhöhte der Rekordmeister aus Berlin bei einem erneut schnell vorgetragenen Konter auf 4:0 (44.). Spätestens jetzt war die Entscheidung gefallen, daran änderte auch der späte Anschlusstreffer zum 1:4 (56.) durch Ross Mauermann nichts.

Es war die vierte Niederlage der Pinguins in Serie. Nach Punkten und tabellarisch sind sie aber weiterhin voll im Soll. „Trotz der Niederlagenserie zuletzt haben wir unsere Erwartungen mehr als erfüllt“, bilanzierte Teammanager Alfred Prey den bisherigen Saisonverlauf.

Mit Rang neun sind sie nur vier Punkte von einem direkten Play-off-Platz entfernt. Wollen die Pinguins den Anschluss an diese lukrativen Plätze nicht abreißen lassen, dann muss am Donnerstag (19.30 Uhr) in der Eisarena Bremerhaven gegen die Kölner Haie aber unbedingt wieder ein Sieg her.