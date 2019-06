Männliche Jugend des SVGO verpasst Sprung in die Oberliga

Körperlich unterlegen

Olaf Kowalzik

Oslebshausen. Die männliche A-Jugend des SV Grambke-Oslebshausen kehrte mit zwei klaren Niederlagen von der ersten Aufstiegsrunde zur Handball-Oberliga (Vorrunde) aus Heidmark zurück. Sie geht in der kommenden Saison in der Landesliga an den Start und kann dort ihren Titel verteidigen.