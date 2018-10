Wirklich überragend war diese Regionalliga-Saison lange nicht verlaufen. Mit dem zweiten Sieg in Folge gelang den Fußballerinnen von Werders zweiter Mannschaft nun aber der Sprung auf den zweiten Tabellenplatz: Nach dem 3:0 (1:0)-Auswärtserfolg bei der TSG Burg Gretesch tauschten die Bremerinnen die Plätze mit dem Verlierer der Partie. Allerdings: Lange Zeit hatte sich nicht abgezeichnet, dass Werder II den Platz mit einem deutlichen Erfolg verlassen würde. Zwar brachte Julia Kofler, Leihgabe aus der Bundesliga-Mannschaft von Werder, die Gäste mit 1:0 in Führung (30.). Doch dabei blieb es bis in die Schlussphase hinein. Erst ein weiterer Treffer von Kofler (73.) sowie ein spätes Tor von Michelle Entelmann (83.) sorgten für klare Verhältnisse im Duell des Zweiten gegen den Dritten.