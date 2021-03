Titelkämpfe in Oberstdorf

Kombinierer bei Heim-WM chancenlos - Bauer hört auf

Zwei Einzel, zweimal Vierter: Rekordweltmeister Eric Frenzel schafft es auch am Donnerstag nicht auf das Siegerpodest. Die Kombinierer enttäuschen vor allem im Springen. Der Skisprungtrainer der Frauen will sich in Zukunft einem privaten Projekt widmen.