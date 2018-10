Mathias Sonnenberg findet, Jogi Löw sollte von sich aus seinen Posten verlassen. (Ina Fassbender/dpa)

Wenn allein die Fakten zählten, wäre die Entscheidung leicht. Sechs Niederlagen in einem Jahr, das hat noch kein Bundestrainer geschafft. Ausgeschieden in der Vorrunde einer Weltmeisterschaft, auch das ist historisch zu nennen. Letzter Gruppenplatz in der Nations League – hat es noch nie gegeben. Wobei fairerweise zu erklären ist, dass es die Nations League eben auch noch nie gegeben hat. Sei's drum, all diese Ergebnisse sind bester Stoff, um zu sagen: Es reicht, fort mit Dir, Joachim Löw. 14 Jahre Nationalmannschaft sind genug.

Dass ausgerechnet eine Niederlage gegen Frankreich jetzt die Wende in der Löw-Diskussion einleiten soll, ist Teil dieses Spiels. Fußball war schon immer schnelllebig, was gestern schlecht war, kann heute wieder gut sein. Und dazu reichen bei Löw offenbar ein paar junge Spieler und eine neue taktische Grundordnung im Spiel gegen den Weltmeister, um viele Kritiker milde zu stimmen.

Von „Geht doch“ bis zu der These, dass Löw seine starre Haltung endlich aufgegeben habe, reichten die Kommentare. Viele Fragen um die Besetzung des größten und wichtigsten Fußball-Postens, den der deutsche Fußball zu vergeben hat, gibt es weiterhin: Ist Löw noch der Mann, der eine neue Ära der Nationalmannschaft prägen kann?

Mehr zum Thema Nations League Niederlage als Beruhigung auch für Joachim Löw Selten hat eine Niederlage im Fußball eine Krisensituation so entschärft wie das 1:2 der deutschen ... mehr »

Die Antwort kann nur lauten: Nein, es ist Zeit für einen Neuanfang. Den Kampf um die Zukunft hat er längst verloren. Da mag das Spiel in Paris noch so hoffnungsvoll gewesen sein.

Viele Jahre war Löw gelebte Souveränität. Erhaben über Stammtisch-Parolen, ließ er die wenigen Kritiker in seiner Amtszeit ins Leere laufen. Nie wurde er böse, nie verlor er seine Haltung, nie ließ er sich treiben. Dass er sich bei den Pressekonferenzen häufig einen Espresso auf das Podium stellen ließ, einen kleinen Schluck nahm, bevor er das Wort ergriff, machte ihn zu einem Genuss-Trainer. So wurde er Weltmeister, so wurde er zum wichtigsten und beliebtesten Mann in Deutschland.

Davon ist nicht viel geblieben. Als er am späten Dienstagabend vor die Kameras trat, wirkte Löw gehetzt. Wieder musste er eine Niederlage erklären, auch wenn sie von seinen Spielern und vielen Experten fast wie ein Sieg gewertet wurde. Und wieder, und das ist neu, musste er sich fragen lassen, ob er nach wie vor der richtige Mann auf diesem Posten sei.

Und wieder, und auch das ist neu, wirkte Löw wie einer, der die Frage gar nicht versteht. Er hätte auch sagen können: „Hallo, was wollt ihr eigentlich von mir? Ich habe doch schon bewiesen, dass wir Weltmeister werden können. Nun lasst mich mal in Ruhe...“

Nach der WM hatte der DFB eine Erneuerung versprochen und Löw das Vertrauen ausgesprochen. Das war fair für einen Mann, der Deutschland zum WM-Titel geführt hat. Doch die Reform sah dann so aus: Löw opferte seinen Co-Trainer, Manager Oliver Bierhoff seinen Büroleiter, DFB-Präsident Reinhard Grindel machte gar nichts.

Mesut Özil und Mario Gomez traten zurück, Sami Khedira wurde nicht mehr nominiert. Ansonsten bestand die Erneuerung darin, dass der DFB ständig von Erneuerung sprach und Löw eine krude Mischung aus Alt-Weltmeistern und ein bisschen Nachwuchs auf den Platz schickte, die gegen Holland letztlich auseinander gepflückt wurde. Dass Löw gegen Frankreich junge Spieler und eine neue Taktik brachte, ehrt ihn.

Aber seine Entscheidungen wirken jetzt getrieben und werfen die Frage auf: Hält er es wirklich durch, seine treuen Weltmeister dem Erneuerungsprozess zu opfern? Schwer zu glauben, dass Löw sich nochmal neu erfindet.

Deshalb wäre ein wirklicher Neuanfang wichtig. Denn bei vielen Menschen hat sich dieses diffuse Merkel-Gefühl breitgemacht, das besagt: Es reicht, wir wollen jetzt mal was Neues nach 14 Jahren. Das mag zutiefst ungerecht und subjektiv sein, aber auch menschlich. Dass es derzeit weder zur Bundeskanzlerin noch zum Bundestrainer eine echte Alternative gibt, darf in der Causa Löw kein Argument sein.

Mehr zum Thema Nations League Deutschland unterliegt Weltmeister Frankreich Deutschland hat im Nations-League-Spiel mit 1:2 gegen Weltmeister Frankreich verloren. Trotz einer ... mehr »

Noch nie waren kriselnde Beziehungen von langer Dauer, nur weil sich gerade kein anderer auftat. Aber ganz ehrlich: Warum sollte Grindel als DFB-Boss nach einem neuen Bundestrainer suchen, wo er Löw doch noch im Frühjahr den Vertrag sinnlos bis 2022 verlängerte? Oder Bierhoff, mit dem ihn nach all den Jahren eine echte Freundschaft verbindet.

In der Wohlfühloase DFB fehlt seit dem Abgang von Sportdirektor Matthias Sammer ein unbequemes Regulativ. Und so kann es nur Löw selbst sein, der geht. Der erkennt, dass es vorbei ist. Man wünscht es ihm, einen Abgang mit Stil.