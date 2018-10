Hastedter TSV ist pleite. (Christina Kuhaupt)

Der Sport ist die schönste Nebensache der Welt. Wirklich? Günther Müller wird diesen Satz vermutlich nicht unterschreiben wollen. Der langjährige Vorsitzende des Hastedter TSV ist am Freitag zum Bremer Amtsgericht gegangen, um für seinen Klub den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu stellen. Für den 83-Jährigen ist der Sport ungewollt zu einer lästigen Hauptsache geworden – und zwar länger als ihm lieb war.

Vielleicht hat der Fall des zahlungsunfähigen HTSV am Ende noch ein Gutes. Dann nämlich, wenn er Vereine, Verbände und Politiker endlich wachrütteln kann. Sie dafür sensibilisiert, dass der organisierte Sport nicht erst jetzt, aber jetzt dafür umso deutlichere Signale aussendet, dass es mit ihm bergab geht. Angesichts maroder Sportstätten und viel zu geringer finanzieller Mittel hat es immer wieder Klagen aus Vereinen und Verbänden, aber auch aus Schulen gegeben.

Außer Lobreden über ihre großartige, auch sozial wertvolle Arbeit haben die Klubs jedoch kaum Wertschätzung erfahren – vor allem nicht genügend in materieller Hinsicht. Die Wahrheit ist: Der Landessportbund Bremen (LSB) war manches Mal in den vergangenen Jahren schon froh, wenn ihm Leistungen nicht gekürzt wurden. Ein gleichbleibender Zuschuss der öffentlichen Hand bedeutet bei steigenden Preisen aber schon einen Rückgang der Förderung. Und wenn, wie beispielsweise bei den Energiekostenzuschüssen, sogar gekürzt wird, muss der LSB selbst einspringen und bei sich an anderer Stelle sparen. Ein Armutszeugnis!

Dabei wollen Frauen, Männer und Jugendliche, die im Ehrenamt arbeiten, kein Geld. Aber es braucht Geld, damit sie dort sinnvoll agieren können, wo sie sich einbringen. Welcher Sportler hat denn Lust auf verdreckte Geräteräume, verschlissene Umkleiden und stinkende Klos? Welche Eltern sind bereit, ihre Kinder in heruntergekommene Hallen zu schicken? Da kann der Ehrenamtler noch so fleißig sein: Wer es sich leisten kann, Sport woanders als im Verein auszuüben – nämlich in einem Fitnesscenter, in kommerziell betriebenen Einrichtungen mit hervorragenden Sport- und Sanitäranlagen, am besten noch mit Sauna und Schwimmbad, oder in einem der wenigen bremischen Klubs mit ausgezeichneten Bedingungen –, der geht auch dorthin.

Sportvereine bieten jedem eine Möglichkeit sich zu betätigen

Nun sind Sportvereine in unserer Gesellschaft aber keine vorübergehende Erscheinung wie Miniröcke oder Schlaghosen, die von der nächsten Modewelle folgenlos weggespült werden können. Sportvereine bieten für kleines Geld denjenigen, die nur über kleines Geld verfügen, die einzige Möglichkeit, sich zu betätigen. Und damit teilzuhaben an einer Gemeinschaft, die idealerweise mit Spaß und einem gemeinsamen Ziel etwas für ihre Gesundheit, für Zusammenhalt und soziale Kontakte sowie für Integration tut. Wer im Sportverein ist, findet automatisch Anschluss. Ein Geschenk!

Der Hastedter TSV ist das mahnende Beispiel für eine Sportszene, die in ihrer größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg steckt. Eine gewagte These, für die es neben schlechten Sportstätten und knappen Finanzen aber weitere Indizien gibt. Unter dem Dach des LSB befinden sich andere Kandidaten, denen über kurz oder lang Ähnliches passieren könnte wie dem HTSV. Auch der hatte, neben der nicht mehr zu bewältigenden finanziellen Schieflage, andere existenzielle Sorgen.

Der Klub vom Osterdeich verlor Mitglieder und damit Einnahmen. Und er fand, wie viele andere bremische Vereine auch, kaum noch Frauen und Männer fürs Ehrenamt. Die Tragik des HTSV ist noch viel mehr die persönliche Tragik seines Vorsitzenden. Günther Müller war zeitlebens nur in diesem einen Verein. Er hat ihn über etwa drei Jahrzehnte in oberster Position geführt. Aber auf der Suche nach einem Nachfolger für sich selbst war er erfolglos. Loyal und verantwortungsbewusst blieb Müller im Amt – und musste nun, mit 83 Jahren und einem ganzen Leben für den HTSV, seinen Herzensklub auch noch beim Amtsgericht anzeigen.

Gut möglich, dass Müller keinen Nachfolger gefunden hat, weil das Amt eines Vereinsvorstands immer komplizierter geworden ist. Vielleicht ist es im Paragrafen-Dschungel von Datenschutzgrundverordnung, Steuer- und Wirtschaftsrecht inzwischen auch zu kompliziert, um noch als Ehrenamt ausgeübt zu werden.

Der Sport als schönste Nebensache der Welt? Das war vielleicht mal so. Damit er es wieder werden kann, braucht er ganz schnell die Hilfe der öffentlichen Hand. Zu der gehören hoffentlich kluge Köpfe mit Augen für die veränderte Wirklichkeit.