Enttäuschte Gesichter: Steffen Weinhold (v.l.), Fabian Wiede und Steffen Fäth nach der Niederlage gegen Norwegen. (Soeren Stache/dpa)

Die Party ist vorbei. Der WM-Rausch hatte gerade seinen Höhepunkt erreicht, da sind die deutschen Handballer bei der Weltmeisterschaft gegen Norwegen ausgeschieden. Aber ohne Schimpf und Schande, sondern erhobenen Hauptes gehen sie am Sonntag nach dem Spiel um Platz drei endgültig aus dem Turnier. Völlig egal, wie das Spiel dann auch endet.

Die Handballer haben in nur knapp zwei Wochen das geschafft, was den Fußballern bei der WM 2018 versagt blieb: Lieblinge eines Landes zu werden, für Jubel-Stimmung zu sorgen und Menschen zu Fans zu machen, die eigentlich mit dieser Sportart sonst nicht so viel am Hut haben.

Jetzt gilt es, diesen Rausch nicht mit einem Kater zu beenden. Dass dies nicht so einfach funktioniert, wissen die Macher. Denn schon nach dem WM-Gewinn 2007 nutzte der Deutsche Handballbund nicht all den Glanz und Euphorie, um seinen Sport auf eine andere Ebene zu hieven. Neue Wege sind gefordert, Stars müssen gepusht werden, ohne die Bodenhaftung zu verlieren. Jeder Sport braucht interessante Gesichter und Geschichten. Bei dieser WM gab es einige. Sie müssen jetzt haften bleiben.