Die fünffache Torschützin Neele Artelt feierte mit dem SV Grambke-Oslebshausen bei der HSG Cluvenhagen/Langwedel einen 19:11 (8:2)-Erfolg.

Die führen seine Mannschaft mit 6:4 Punkten auf den aktuell sicheren fünften Rang.

Die ersten 30 Spielminuten in Cluvenhagen hatten etwas rekordverdächtiges an sich, da die Gelb-Blauen bis dahin lediglich zwei Gegentreffer zuließen. Verantwortlich dafür war eine sehr kompakte Abwehr, hinter der eine gut aufgelegte Claudia Drees im Tor stand. Sechsmal scheiterten die Gastgeberinnen alleine per Siebenmeter vor ihrem Kasten, davon vor der Pause schon fünfmal. Die Gäste schlugen daraus jedoch viel zu wenig Kapital, weil sie sich im Angriff selten ohne den Ball bewegten und insgesamt lethargisch spielten. „Vorne sind wir von unserer alten Stärke immer noch weit entfernt“, meinte Stephan Rix.

Trotzdem schlug bei seinem Team zum Seitenwechsel eine 8:2-Führung zu Buche. Da aber selbst der SV Grambke-Oslebshausen in den finalen acht Minuten vor dem Pausentee leer ausging, zog sich die Partie so langweilig wie ein geschmackloses Kaugummi dahin. Als die Niedersachsen in den ersten zehn Minuten der zweiten Hälfte auf 8:11 verkürzten, beantragte Stephan Rix eine Auszeit und schickte seine erste Garde auf das Feld. Die führte das Spiel durch den Doppelschlag von Nicole Tesch zum 13:8 umgehend ins ruhige Fahrwasser zurück (44.).

„Am Sonnabend müssen wir gegen Woltmershausen mehr aufbieten“, warnte Stephan Rix sein Team. Angepfiffen wird das Stadtderby gegen den Tabellendritten um 17 Uhr in der Sperberstraße.

SV Grambke-Oslebshausen: Drees, Ruete; von Leesen (3), Reimann, Piepjohn, Hett, Iordanidis (1), Artelt (5/2), Tesch (4), Rix, Czernek (2), Flaig, Raschdorf (4).