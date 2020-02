Ein echter Sympathieträger war er nie. Christian Prokop wirkte stets ein wenig oberlehrerhaft und wenig nahbar. Doch dass der Deutsche Handball-Bund seinen Cheftrainer jetzt doch noch vor die Tür gesetzt hat, überraschte allerdings selbst die Insider. Die Europameisterschaft war mit Platz fünf zwar kein echter Erfolg, aber eben auch kein Flop.

Doch all die Lippenbekenntnisse aus dem Vorstand waren nichts wert. Und zeigen, wer beim DHB das Sagen hat: Bob Hanning, Vizepräsident. Der Berliner mit den exzentrischen Hemden zettelte schon während der EM eine Trainer-Diskussion an. Jetzt folgte der Rauswurf.

Falsch ist der nicht, denn in den drei Jahren als Chef hat Prokop nicht wirklich geliefert. Seit vier Turnieren ist die Nationalmannschaft ohne Medaille. Nicht nur, aber auch Prokops Schuld. Hinzu kam die Sorge, das Team könnte im April auch noch die Olympia-Teilnahme versemmeln. Mit Alfred Gislason wurde jetzt der Jupp Heynckes des Handballs verpflichtet – erfahren, erfolgreich, abgezockt. Klingt wie eine sichere Nummer. Und hat Bob Hannings Unterstützung. Was beim DHB ja nicht so ganz unwichtig ist.