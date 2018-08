September in der Handball-Landesliga Ost beginnt, dann schicken diese beiden Klubs ein gemeinsames Team ins Punktspielrennen. MSG Fiwo heißt die Mannschaftsspielgemeinschaft, die dem Heimspielauftakt um 13.45 Uhr in der Halle Roter Sand gegen den TSV Daverden entgegenfiebert.

Die Initiatoren der MSG waren Thorsten Tiedemann (Findorff) und Axel Hellmig (Woltmershausen), die mit ihrer Idee in beiden Vereinen offene Türen einrannten. Schließlich hätte ja auch jeder Klub für sich gesehen keine wirklich konkurrenzfähige Mannschaft auf die Beine stellen können.

Genau für solche Fälle lässt der Bremer Handballverband seit der Saison 2015/16 Mannschaftsspielgemeinschaften zu, deren Zulassung auf eine Saison begrenzt ist. „Da wir miteinander schon gute Erfahrungen gesammelt haben und uns gut zusammen verstehen, war es nur logisch, den Schritt einer Mannschaftsspielgemeinschaft zu gehen“, sagte TSW-Abteilungsleiter Wolfgang Opitz. Auch der Findorffer Handball-Chef Rainer Langhorst war für das vorgeschlagene gemeinsame Projekt sofort Feuer und Flamme. „Wir freuen uns, dass wir für die Spielerinnen eine gute Lösung für die Punktspielteilnahme gefunden haben. Zwischen uns gilt noch der Handschlag und der persönliche Kontakt, das lieben wir.“

Nun gilt es, die Spielerinnen und die verschiedene Spielsysteme schnellstmöglich weiter zusammenzuführen. Den Aufstieg hat die neue Mannschaftsspielgemeinschaft in der zweiten Relegationsrunde mit 5:3 Punkten in Neerstedt perfekt gemacht. Damit geht sie überregional an den Start. Die Heimspiele werden in den Hallen der beiden Stadtteile ausgetragen, das Training findet unter der Leitung des Trainergespanns Carina Cruz/Sandra Lammert in der Halle Roter Sand in Woltmershausen statt.