„40 Minuten waren wir gleichstark, danach verließen uns allmählich die Kräfte", sagte der SVGO-Trainer Christoph Harney. Bis dahin waren die Gastgeberinnen mit dem Treffer von Finja Nickel zum 17:22-Anschluss auf Schlagdistanz. Mit der Kraft schwand bei den Gelb-Blauen auch die Konzentration, was Lüneburg neun Minuten später zur vorentscheidenden 32:22-Führung nutzte. Am Ende konnte einem die SVGO-Torhüterin Jessica Garbade ob der Trefferflut nur leidtun, die mit ihrer guten Leistung sogar noch eine höhere Niederlage verhinderte. „Wir werden jetzt die spielfreie Zeit nutzen, um uns im Angriff und der Abwehr zu verbessern“, kündigte Christoph Harney an.

SVGO: Garbade; Kassan (10), Samuel, Quast (3), Nickel (4), Henke (1), Paltinat (6/2), Gartelmann (4), Artelt (6/1).