Michael Kraus (r) hat sich an der Wurfhand verletzt. Foto: Marijan Murat (Marijan Murat / dpa)

Der 35-Jährige hat sich bei der 24:29-Niederlage beim TBV Lemgo am Donnerstagabend einen Spiralbruch in der rechten Hand zugezogen, wie ein Sprecher der Stuttgarter am Freitag auf Nachfrage mitteilte. Er wird seinem Team damit mindestens vier Wochen fehlen.

„Es ist einfach nur bitter, dass das in der jetzigen Phase passiert, in der bei mir fast alles funktioniert hat“, sagte Kraus. „Eine kleine Rest-Hoffnung besteht bei mir noch, dass ich mein Können in diesem Jahr nochmal unter Beweis stellen kann. Alles Weitere muss dann der Bundestrainer entscheiden.“ Dank starker Leistungen in der Liga hatte sich der Spielmacher zuletzt Hoffnungen auf eine Rückkehr ins Nationalteam zur Heim-WM im Januar gemacht.

Bundestrainer Christian Prokop gibt seinen vorläufigen WM-Kader am 10. Dezember bekannt. Auch eine Berufung des verletzten Kraus in das 28 Spieler umfassende Aufgebot wäre möglich. Der Rückraumspieler hofft, dass er erstmals am 26. Dezember wieder für den TVB Stuttgart spielen kann. Die WM beginnt für die DHB-Auswahl am 10. Januar. (dpa)