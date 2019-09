Bislang läuft es für Kevin Krawietz (l) und Andreas Mies auch bei den US Open gut. Foto: Pavel Golovkin/AP (Pavel Golovkin / dpa)

Das deutsche Tennis-Doppel setzte sich in New York gegen Leonardo Mayer aus Argentinien und Joao Sousa aus Portugal mit 7:6 (7:4), 6:4 durch. Damit haben Krawietz und Mies weiterhin die Chance auf ihren zweiten Grand-Slam-Titel in ihrer Karriere.Das deutsche Duo hatte in Paris völlig überraschend die Doppel-Konkurrenz gewonnen. In New York geht es jetzt im Halbfinale gegen den Spanier Marcel Granollers und den Argentinier Horacio Zeballos.

„Das ist natürlich Wahnsinn, dass wir jetzt auch hier im Halbfinale stehen“, sagte Mies. „Wir haben auf den kleinen Plätzen angefangen und uns heute bis ins Louis-Armstrong-Stadium gespielt. Es hat riesig Spaß gemacht, in dieser riesigen Schüssel zu spielen.“ (dpa)