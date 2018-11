Torfestival zum Karnevalsauftakt: Im Rollsportstadion am Jürgensdeich überrollte der BSC Hastedt die SG Aumund-Vegesack mit 6:3. Das Ergebnis allerdings, das räumte auch Hastedts Coach Gökhan Deli ein, spiegelt den Spielverlauf nicht wider. Die Nordbremer lieferten dem BSC einen offenen Schlagabtausch, doch ihr Torwart Marvin Ekuase erwischte an diesem Wochenende einen rabenschwarzen Sonntag. SAV-Trainer Björn Krämer sprach nach dem Abpfiff zurückhaltend von individuellen Fehlern. Sein Team war früh durch ein Strafstoßtor von Nick Enghardt in Führung gegangen (10.), bevor Elmehdi Faouzi ausgleichen konnte (36.). Nur zwei Minuten später wollte Enghardt sein zweites Elfmetertor erzielen, scheiterte aber an BSC-Keeper Marcel Pfaar. Für Deli war es die Schlüsselszene der Partie. Pfaars Glanztat sorgte bei den Hastedtern denn auch für neuen Schwung und die 2:1-Führung durch John-Dieter Thöle (42.). Dann trafen wieder die Vegesacker: Abdullah Basdas zum 2:2 (44.) und Clifford Stecher ins eigene Tor zum 3:2 für den BSC (47.). Der anschließend noch dreimal durch Dennis Krefta (71), Ardian Kaloshi (77.) und Dennis Krefta (88.) einnetzte. Zuvor hatte Basdas das zwischenzeitliche 3:4 erzielt(73.). Der BSC gewann mit demselben Ergebnis wie im Mai gegen die SAV und überflügelte sie in der Tabelle.