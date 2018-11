Ski-Freestylerin Kea Kühnel hat sich bei ihrem ersten Weltcup-Start in dieser Saison mit einem Podestplatz direkt für die Weltmeisterschaften im Februar qualifiziert. Beim Big-Air-Weltcup in Modena kam die 27 Jahre alte Olympia-Teilnehmerin aus Bremerhaven mit einem neuen Trick ins Finale und belegte dort Rang drei. Für ihre beiden besten Sprünge über die große Schanze bekam sie zusammen 159,00 Punkte. Gehofft hab ich das ja schon, aber dass das jetzt gleich beim ersten Mal so funktioniert, ist schon eine Überraschung", lobte der Sportliche Leiter für den Bereich Ski-Freestyle im Deutschen Skiverband, Heli Herdt. "Kea hat sich seit den Olympischen Spielen extrem positiv entwickelt."