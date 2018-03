NHL

Kühnhackl unterliegt mit Pittsburgh in New Jersey

Newark (dpa) – Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl hat mit den Pittsburgh Penguins in der nordamerikanischen NHL nach zuletzt vier Siegen in Serie eine Niederlage kassiert. Im Spiel gegen die New Jersey Devils musste sich der Stanley-Cup-Champion mit 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) geschlagen geben.