Doch der Titelaspirant HC Göttingen setzte sich dank einiger guter Strafecken doch noch mit 6:3 durch. „Die waren leider zu stark für uns“, sagte BHC-Trainer Martin Schultze hinterher. Die Göttingerinnen lagen mit drei Toren in Führung, als Edel Nyland den Anschlusstreffer platzierte. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Jette Jörns auf 2:3 und Laura Kausche, die nach langer Verletzungsauszeit wieder zum Team stieß, glich aus. „Dann hat Göttingen einige kurze Ecken bekommen“, berichtete Martin Schultze. Und die machten den Unterschied. Drei der vier Göttinger Ecken landeten im Netz; beim BHC II war es nur eine von dreien.

Eigentlich konnte seine Mannschaft mit dem Tabellenführer in der Oberliga mithalten. „Es ist ärgerlich, dass es nicht mehr gereicht hat“, sagte Martin Schultze. Neben Laura Kausche stieß auch Charlotte Kaste nach einem Auslandssemester wieder zum Team und mit Jette Jörns und Torfrau Chantal Bausch standen zwei bundesligaerfahrene Spielerinnen im Kader.

Auf diesen Kader verlassen sich die Oberneulanderinnen auch am kommenden Sonnabend um 18 Uhr im Stadtderby beim Club zur Vahr II. Der Bremer HC II wolle sich nach unten absetzen, so Trainer Schultze. Das muss das Tabellenschlusslicht auch, wenn es nicht absteigen möchte. Trotzdem gehen er und die Mannschaft entspannt ins Derby. „Wir sind optimistisch“, so Martin Schultze.

Bremer HC II: Bausch, Jörns, Kausche, ­Nyland, Kaste, Echterhoff, Kook, Lindgens, Permoser, Petersen.