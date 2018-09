Eva Janssens (Foto) wird im Länderspiel gegen die Niederlande die Doppelpartnerin der Bremer Debütantin Stine Küspert sein. (Frank Kossiski)

Der Badminton-Bundestrainer findet den Auftritt im Theater fantastisch. „Man braucht ausgefallene Ideen“, sagt Detlef Poste und freut sich riesig auf das Länderspiel an diesem Dienstag ab 18.45 Uhr in Bremen. Der Vergleich zwischen dem deutschen und dem niederländischen Team gilt als weltweit erster, der nicht in einer Sporthalle ausgetragen wird. Spielstätte ist das Metropol-Theater am Richtweg, das bislang mit Veranstaltungen unterschiedlicher Art, aber nicht mit Sportevents auf sich aufmerksam gemacht hat.

Die Spannung steigt also auf allen Seiten – bei Organisator Heinz Bussmann, der nach dem bisherigen Vorverkauf mit einer vierstelligen Zuschauerzahl rechnet; bei Geschäftsführer Jörn Meyer, der sich als Betreiber des Metropol-Theaters so breit wie möglich aufstellen möchte; beim gebürtigen Bremerhavener Detlef Poste, der nahe seiner Heimat die Lokalität am Richtweg endlich mal von innen erleben wird; und natürlich bei Stine Küspert, die als Bremerin quasi vor der Haustür ihr erstes A-Länderspiel bestreiten darf. „Ich bin gespannt, wie nervös sie sein wird“, sagt der Bundestrainer, der die 19-Jährige im Damen-Doppel mit Eva Janssens aufgestellt hat.

„Ohne Nervosität keine Spannung“

Stine Küspert ist die Spielerin, die vermutlich am meisten von der ungewöhnlichen Spielstätte profitiert. Die Schülerin, die schon seit Jahren in Hamburg die Eliteschule des Sports besucht und im Internat lebt, gehört noch zum Nachwuchskader 1 des Deutschen Badminton-Verbands (DBV). Sie macht im kommenden Jahr ihr Abitur, und danach hofft sie auf einen Platz am Bundesstützpunkt Doppel/Mixed in Saarbrücken.

„Für die vier freien Plätze sehe ich sechs Kandidaten – Stine auch“, sagt Detlef Poste, der vom sportlichen Potenzial der Bremerin überzeugt ist und ihr auch mentale Stärke bescheinigt. Allerdings verfüge der DBV derzeit in Doppel und Mixed über guten Nachwuchs, sodass der Kampf um die Kaderplätze spannend werden dürfte.

„Natürlich darf Stine nervös sein“, sagt der Bundestrainer, „ohne Nervosität keine Spannung.“ Detlef Poste weiß, dass sich die 19-Jährige in einer ganz besonderen Lage befindet. Erstes Länderspiel, dann noch in der Heimatstadt vor Familie und vielen Freunden, in einem Theater und vor so vielen Zuschauern: Auf Stine Küspert kommt Einiges zu.

Poste ist gespannt, wie die Debütantin mit dieser Ausnahmesituation umgeht. Die Zukunft der Spielerin in der Nationalmannschaft wird gewiss nicht an diesem einen Abend entschieden, aber Stine Küspert hat die Chance, sich zu zeigen. Auch deshalb haben Länderspiele für den Bundestrainer einen so hohen Stellenwert für die Ausbildung seiner Aktiven.

Die Spieler, die oft für sich allein oder zu zweit an Turnieren teilnehmen, machen in der Mannschaft ganz andere Erfahrungen. Und Detlef Poste nutzt die Partien wie jetzt in Bremen oder am Mittwoch in Brokdorf erneut gegen die Niederlande, um immer wieder Talenten die Möglichkeit zu bieten, sich aufzudrängen.

Nach den Olympischen Spielen 2016 in Rio hat es einen Generationswechsel im deutschen Verband gegeben. Gestandene Spieler, die weit oben in der Weltspitze standen, haben aufgehört. Doch der Bundestrainer ist sicher, dass genügend junge Akteure da sind, um eines Tages die Lücken zu schließen. So steht im Kader des Bremer Spiels mit Peter Käsbauer (30) auch nur ein Mitglied, das das dritte Lebensjahrzehnt bereits vollendet hat.

Vorhang auf

Luise Heim und Max Weißkirchen sind zwar erst 22, haben als deutsche Einzelmeister 2018 aber schon eindrucksvoll ihre Fähigkeiten nachgewiesen, auf die sich nun auch das Bremer Publikum freuen kann. In den Einzel- und Doppel-Disziplinen traut Detlef Poste acht bis zehn Spielern den Sprung in die erweiterte Weltspitze zu. In Rio, also vor dem Generationswechsel, hatten sich DBV-Akteure für alle fünf Disziplinen qualifiziert.

„Was bis 2020, bis zu den Spielen in Tokio, schon klappt, muss man sehen“, sagt Poste, strahlt dabei aber Zuversicht aus. Bei Europameisterschaften zählten DBV-Akteure inzwischen regelmäßig zu den Medaillengewinnern. Edelmetall bei Weltspielen zu holen, sei ungleich schwerer, weil vor allem die Asiaten mit ihrem Fördersystem schon für Kinder im Grundschulalter viel bessere Rahmenbedingungen haben.

Aber die Europäer, vor allem die Dänen, haben den Rückstand verkleinert, sagt Poste. „Vor zehn Jahren hätte im Badminton niemand gedacht, dass mit Carolina Marin eine Spanierin Weltmeisterin und Olympiasiegerin sein würde.“ Nun also Vorhang auf im Theater am Richtweg, wo auf einem Spielfeld fünf Partien anstehen: Damen- und Herren-Einzel, Damen- und Herren-Doppel sowie Mixed. In welcher Reihenfolge, bestimmen die Trainer kurz vor Beginn. Wer noch Lust hat auf die Premiere: Es gibt ab 17.30 Uhr noch Karten an der Kasse.