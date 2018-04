In der Besetzung Caro Karre, Marcel Koltermann (TuS Huchting), Daniel Klosa und Vivien Henniges erzielten sie mit 4:22,01 min eine neue Bestzeit für den Landesverband. Parallel dazu wurde die „reine“ Huchtinger Vertretung mit Clarissa Wolf, Phil Thielpape, Tobias Tönjes und Nele Brünings Dritter in der offenen Wertung. Ein unerwarteter Erfolg.

Maxine Glatzel konnte in einer Zeit von 0:36, 19 Min. über 50m Brust und in 1:19,93 über die 100m Bruststrecke den Titel „Landesmeisterin 2018“ holen. Fabian Günther wurde über die doppelte Distanz (200m Brust) Bremer Landesmeister in 2:27,84 Min. Über 100m Rücken (1:03,43), 50m Rücken (0:28,53) und über 200m Rücken (2:16,26) schlug er ebenfalls als Erster an. Marcel Koltermann wurde in 0:31,21 Bremer Landesmeister über 50m Brust und in 1:08,15 Min. Sieger über 100m Brust.

Den Titel „Landesjahrgangsmeisterin“ konnten sich erschwimmen: Tessa Buse (Jahrgang 2003) über 200m Brust in neuer Bestzeit von 2:59,42 Min. (Offene Wertung Platz vier), über 100m Brust in 1:24, 91 Min. und über 200m Freistil in 2:34,59 Min., Jana Schumacher (2006) über 50m Schmetterling in 0:35,41 Min. und Maxine Glatzel (2005) über die gleiche Distanz in 0:32,11 Min..

Maxine Glatzel gewann ebenso die 200m Lagen (2:41,66 Min), die 100m Freistil (1:07,09) und die 50m Brust in 0:26,19 Minuten. Im Jahrgang 2002 wurde Lisa Eberle in 0:30,74 min Landesjahrgangsmeisterin über 50m Schmetterling, 100m Rücken in 1:13,15 Min., 50m Rücken in 0:32,97 und in 2:39, 11 Min. über 200m Lagen(Offene Wertung Platz drei); Destiny Gerbers (2009) über 100m Rücken in 1:34,94 Min. und über 50m Rücken in 0:41, 66 Min..

Neue persönliche Bestzeiten erschwammen sich außerdem Michel Fey, Emma Jakobsen, Olivia Snichotta, Phil Thielpape, Tobias Tönjes, Carminia Wilk, Alina und Clarissa Wolf. Zusätzlich konnten weitere Tickets für die Norddeutschen Meisterschaften in Hannover, sowie die Deutsche Jugendmeisterschaft in Berlin erreicht werden.

Für die Norddeutschen Titelkämpfe Ende April in Hannover haben sich vom TuS Huchting Lisa Eberle, Fabian Günther, Nico Reinke, Marcel Koltermann, Emma Jakobsen, Maxine Glatzel und Phil Thielpape qualifiziert.