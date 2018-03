Sein Potenzial ist noch nicht ausgereizt: Werders Nummer vier, Florent Lambiet, sammelt auch bei den German Open wertvolle Erfahrungen. (Dustin Weiss)

Bremen. Florent Lambiet ist jung, ehrgeizig und ohne Zweifel sehr veranlagt. Der 22-jährige Tischtennisprofi ist Nationalspieler, er ist die Nummer zwei in Belgien. In seiner Heimat gewann Lambiet mit Logis Auderghem zweimal das Double aus Meisterschaft und Pokal. Gute Gründe also für den Bundesligisten SV Werder Bremen, diesen jungen Spieler vor Jahresfrist unter Vertrag zu nehmen und den Kontrakt mit Lambiet jetzt um eine weitere Saison zu verlängern. Aber Florent Lambiet muss seinen Weg erst noch gehen, er ist noch ein Lernender. Noch ist er nur die Nummer vier im Bremer Kader, noch ist er keine Stammkraft im Team von Trainer Cristian Tamas.

Lambiet wird in den Punktspielen nur unregelmäßig aufgeboten, manchmal liegen mehrere Wochen, ja sogar bis zu zwei Monate zwischen seinen Einsätzen im Ligabetrieb. „Als Vierer ist es eine schwere Situation für ihn, weil er wenig Spielpraxis erhält“, sagt Werders Teammanager Sascha Greber. Aber er sagt auch: „Wenn Florent gefordert wurde, hat er nie enttäuscht.“ Lambiet ist also in der Lage, auf den Punkt genau sein Potenzial abzurufen. Mit der bisherigen Entwicklung ist der 22-Jährige denn auch durchaus zufrieden. „Die Male, die ich gespielt habe, habe ich auch unter Beweis gestellt, dass ich ein guter Spieler bin“, sagt er. Perspektivisch reicht ihm diese Rolle als Vierer allerdings nicht. „Mein Ziel ist es, mehr zu spielen, auch in der Bundesliga. Ich möchte den nächsten Schritt machen.“

Die Chance, eben diesen Schritt nach vorne zu machen und sich „in einer der besten Ligen der Welt“ durchzusetzen, sieht Lambiet beim SV Werder – deshalb hat er seinen Vertrag verlängert. „Das Team ist klasse“, sagt der Belgier und lobt vor allem seinen Trainer Cristian Tamas und die Qualität der Trainingsgruppe. Lambiet hat sich in seiner Bremer Zeit bereits enorm gesteigert. Im Juli 2017 war er noch die Nummer 177 in der Weltrangliste, aktuell wird Florent Lambiet als 99. erstmals unter den besten 100 geführt. Und er will noch höher hinaus. Diesem Ziel ordnet er vieles unter. Zu Beginn seiner Karriere ist der 22-Jährige zunächst noch zweigleisig gefahren, hat nebenbei studiert. „Aber das wurde mir zu viel“, sagt Lambiet. Seit dem vergangenen Sommer konzentriert er sich ausschließlich auf seine Profilaufbahn. „Ich musste mich entscheiden“, sagt der Belgier. „Und Tischtennis ist mein Leben.“

Florent Lambiet hat also seine Liebe zum Tischtennissport zum Beruf gemacht. Und dazu zählt nicht nur der Ligabetrieb mit dem SV Werder, mit dem er in der kommenden Saison hofft, in die Play-offs um die deutsche Meisterschaft einzuziehen. Dazu gehört es auch, sich bei großen Turnieren mit den Besten aus aller Welt zu messen. Wie aktuell bei den German Open in der Bremer ÖVB-Arena. Die Veranstaltung zählt in der zwölfteiligen World-Tour-Serie des internationalen Tischtennis-Verbandes ITTF als Platin-Turnier zur weltweit höchsten Kategorie und ist entsprechend top besetzt. Fast die komplette Weltspitze ist in Bremen zu Gast, und nur die besten 16 gemeldeten Aktiven sind für die am Freitag beginnende Hauptrunde gesetzt. Alle anderen Spieler müssen in die Qualifikation, auch Florent Lambiet, der sich in seiner Dreiergruppe mit dem Hongkong-Chinesen Pak Nam NG und dem Koreaner Jaehyun An auseinandersetzen muss. „Ich gucke von Match zu Match und werde sehen, was passiert“, sagt Florent Lambiet nach Bekanntwerden der Auslosung. "Es war schwer für mich", sagt er nach der Auftaktpartie gegen An, die er mit 2:4 (13:11, 10:12, 12:10, 6:11, 2:11, 6:11) verloren hat.

Das Spiel am Dienstagnachmittag, es fiel für den Belgier unter die Rubrik Lernprozess. Zunächst einmal musste er die Geduld zeigen, die er dann während der Partie nicht in ausreichendem Maße an den Tag legte. Denn der Beginn seiner Partie an Tisch 5 in der unwirtlichen Halle 4 verzögerte sich um mehr als eine halbe Stunde. Verantwortlich dafür war der deutsche Jung-Nationalspieler Kilian Ort, der sich vor den Augen von Bundestrainer Jörg Roßkopf ein hochklassiges und packendes Duell mit dem Italiener Mihai Bobocica lieferte. Der 21-jährige Ort (TSV Bad Königshofen), bei der deutschen Einzelmeisterschaft noch Halbfinalsieger gegen den Werderaner Bastian Steger und erst im Endspiel Timo Boll unterlegen, triumphierte schließlich im siebten Satz nach Abwehr von drei Matchbällen mit 19:17 (!).

Florent Lambiet hatte keine Zeit, sich an diesem Match zu erfreuen. Er versuchte, sich abseits warm und die Konzentration hoch zu halten. Was ihm gelang. Denn als er endlich an den Tisch durfte, war Lambiet zunächst voll da. Zumindest drei Sätze lang bot der Werderaner eine sehr ansprechende Leistung, brach dann aber nach einer 2:1-Satzführung ein. Mal fehlte ihm die Aggressivität, dann wieder agierte er zu ungeduldig. Und in der Summe machte er letztlich zu viele leichte Fehler. "Ich hatte ein paar Probleme mit dem Return", analysierte Lambiet und stellte enttäuscht fest: "Ich hatte die Chance, hier zu gewinnen. Da war mehr drin." Auf ein Neues heißt es nun an diesem Mittwoch. Dann steht für Florent Lambiet die nächste Lerneinheit auf dem Programm, wenn er auf Pak Nam NG trifft.