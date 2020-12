Werder Bremen erhält einen Kredit über 20 Millionen Euro, und das Land Bremen bürgt dafür. (Lars Reinefeld/dpa)

Es ist Wasser auf die Mühlen der Kritiker, die das Fußballgeschäft verteufeln: Werder erhält einen Kredit über 20 Millionen Euro, und das Land Bremen bürgt dafür, während andernorts in der Corona-Krise auch gelitten wird. Das ist ein dicker Brocken. Eine gründliche wirtschaftliche Prüfung wie bei jedem Unternehmen war vonnöten, und doch ist ein Bundesligist eben nicht vergleichbar mit einem mittelständischen Betrieb. Das darf zu Recht für ein Geschmäckle sorgen.

Trotzdem lohnt ein differenzierter Blick. Bei Werder war wahrlich nicht jedes Geschäft der vergangenen Jahre ein Volltreffer, doch in einer Welt, in der beim Wunsch nach Konkurrenzfähigkeit das Risiko zum Geschäftsführer-Alltag gehört, wurden Gelder nicht übereifrig verschleudert. Auch deshalb steht die Mannschaft dort, wo sie jetzt steht. Und so ist diese Landesbürgschaft kein Freifahrtsschein. Sie ist die Hilfe in einer absoluten Ausnahmesituation für einen großen Imageträger der Stadt – und eine Warnung, künftig noch sensibler den Automatismen einer gierigen Branche zu trotzen.