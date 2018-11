Männliche B-Jugend des SV Werder spielt in der Bremen-Liga

Landesliga verpasst

Olaf Kowalzik

Östliche Vorstadt. Die männliche B-Jugend des SV Werder Bremen muss in der kommenden Saison in der Bremenliga spielen. Die Handballer landeten in der Aufstiegsrunde zur Landesliga mit 2:6 Punkten auf dem vierten und vorletzten Platz.