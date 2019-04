Flemming Kassan (OLAF KOWALZIK BREMEN +494216447123 und Olaf Kowalzik, Olaf Kowalzik)

Man merkte der männlichen A-Jugend des SVGO beim 28:28 (14:16) gegen die HSG Verden-Aller an, dass sie den Meistertitel schon in der Vorwoche unter Dach und Fach gebracht hatte. „Die zweite Hälfte war da schon deutlich besser“, meinte der Bremer Co-Trainer Adrian Rüttjerott.

Seine Mannschaft startete nach dem 20:24-Rückstand ihre Aufholjagd und glich durch Leon Feldermann zum 27:27 aus. Der SVGO-Spielmacher sorgte viereinhalb Minuten vor Schluss in Unterzahl für die 28:27-Führung. Die glich der Viertplatzierte aber drei Minuten vor Ultimo zum 28:28-Endstand wieder aus. Bei den Gelb-Blauen zeigte sich Flemming Kassan nach seiner mehrwöchigen Durststrecke mit neun Toren gut erholt, in der Abwehr hinterließ Jannes Meyran einen guten Eindruck. Das Team nimmt in den Osterferien beim Turnier im dänischen Kolding teil, danach steigt es am 26. Mai in die Aufstiegsrunde zur Oberliga-Vorrunde ein.

SVGO: Nagel, Bödeker (1); Feldermann (5/3), Hinrichs (6), Breitzke, Meyran (4), Mühlbach (1), Maretzke, Kurtycz, Schriefer, Czernek (2), Kassan (9/1).

Ähnlich lief es auch bei der weiblichen A-Jugend beim schmucklosen 31:29 (18:13)-Auswärtssieg über die TuSG Ritterhude. „Da es bei uns weder nach oben noch nach unten um etwas ging, haben wir das Spiel unnötig spannend gemacht“, monierte der SVGO-Trainer Stephan Rix. Die Ausfälle von Emma Brodowski, Lena Reiß und der Trainer-Tochter Leonie Rix trugen ein Übriges zur wenig erbaulichen Partie bei. Es war vor allem die schwache Abwehrarbeit der Gäste, die die Hammestädterinnen nach deren deutlichen 22:29-Hinspielniederlage völlig unnötig ins Spiel kommen ließen. Nach dem 3:5-Auftakt drehte der SVGO jedoch den Spieß durch Eliza Iordanidis zum 6:5 um (11.). Ein weiteres Verschärfen des Tempos nach dem 9:8 genügte und Svea Kassan, Neele Artelt (2) sowie Theepaka Rod Cameron erhöhten weiter auf 14:8 (22.). Als der Vizemeister das Torewerfen mit dem 31:25 von Theepaka Rod Cameron achteinhalb Minuten vor Schluss komplett einstellte, gab er den Sieg trotzdem nicht aus der Hand.

SVGO: Weber, Gartelmann; Kassan (4), Nickel (1), Iordanidis (6), Sarro Siemers (6), Henke, Rod Cameron (6), Jappen (4), Artelt (4), Paltinat.