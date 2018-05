Mai, von 7.30 bis 20.30 Uhr, werden an der Brokhuchtinger Landstraße in Huchting insgesamt 50 Starts von Voltigiergruppen unterschiedlicher Leistungsklassen sowie Einzel- und Doppelvoltigierern erwartet. Als Vorbereitungsplätze (Aufwärmbereich) werden die hochwertigen Reitplätze mit Spezialböden (Ebbe und Flutsystem) genutzt, Die Prüfungen finden in der Halle statt. Das Nennungsergebnis ist enorm, rund 400 Teilnehmer haben ihre Startbereitschaft erklärt.

Erwartet werden Aktive und Longenführer mit ihren Pferden unter anderem von der Nordseeküste (Wurster RC) aus Fredenbeck, Grevelau (Nähe Hannover) und auch aus Bremen. Darunter das Doppel Renken/Spindler, das zuletzt auf der Deutschen Meisterschaft in Verden gestartet ist. Das große Feld der M-Gruppen verspricht einen spannenden Wettkampf am späten Nachmittag. Die Nachwuchsgruppen am Vormittag sind ebenso interessant anzusehen, wie die Einzelstarter und L-Gruppen am Nachmittag.

Der RFC Niedervieland geht mit seiner M** Gruppe in den Wettkampf um die Medaillien. Favorit ist das langjährig siegende S**Team von der RG Schimmelhof, aber auch das M** Team vom Hof Becker hat gute Chancen. Im Einzelwettbewerb geht Cheyenne Bülow mit Lennox als Favoritin auf den Titel in den Wettkampf. Um 7.30 Uhr wird bereits die erste Gruppe an den Start gehen und das Duo-Voltigieren beginnt erst um 20.15 Uhr. Die Ehrung der Bremer Landesmeister ist für 20.45 Uhr geplant.