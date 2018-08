Einigen seiner Spielerinnen hatte das strikte Backeverbot in der Halle zu schaffen gemacht, sodass ihnen die Zielgenauigkeit etwas abhandengekommen war. „Wir hatten in der ersten Hälfte viele Hundertprozentige nicht getroffen“, monierte Lewicki, dessen Team trotzdem mit einem Unentschieden in die Halbzeitbesprechung ging.

In der 41. Minute wechselte er schließlich seine sechs Feldspielerinnen komplett aus, trotzdem blieb der SVW bis zur 49. Minute am niedersächsischen Oberligisten dran (24:25). „Danach sind uns einfache Fehler unterlaufen, die Heidmark zu Tempogegenstößen eingeladen haben“, stellte Werders Trainer fest. Die Niedersachsen nutzten das zum Sechs-Tore-Erfolg.

Beim SV Werder Bremen II präsentierte sich die Torhüterin Larissa Gärdes in einer starken Verfassung, auch Mareike Schlegel und Malin Pods fielen besonders positiv auf. Marieke Heilmann und Katrin Friedrich erzielten jeweils vier Treffer. Von Freitag bis Sonntag begeben sich die Grün-Weißen ins Trainingslager nach Barsinghausen, wo sie sich mit dem Drittligisten Eintracht Hildesheim messen werden. Außerdem will Radek Lewicki seine Mannschaft in fünf Trainings- und zwei Laufeinheiten fordern sowie das Team sowohl in taktischer Hinsicht als auch beim Tempogegenstoßverhalten weiterentwickeln.