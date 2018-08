Von der Förde an die Weser: BVV-Präsident Lars Thiemann ist seit drei Jahrzehnten in Bremen heimisch. (Frank Thomas Koch)

Bremen. Es ist Sommer 1977 an der Westküste Dänemarks. In einer Sandkuhle in den Dünen von Houstrup, nördlich von Esbjerg gelegen, spielen mehrere Urlauber Volleyball. Die Pfosten sind aus Treibgut errichtet, eine Leine dient als Netz. In einer Zeit, als es den späteren Boomsport Beachvolleyball noch gar nicht gibt, kommt Lars Thiemann mit dem Volleyball in Berührung. Acht Jahre ist er alt, als er zum ersten Mal pritscht und baggert. Der kleine Lars findet Gefallen daran – und es wurmt ihn ungemein, als die Kleinen plötzlich aus der Kuhle geschickt werden, weil die Großen nun mal richtig spielen wollen.

Dieser Moment in den Dünen von Houstrup hat Lars Thiemann geprägt und getrieben. Diese Sandkuhle, in die er bei ungezählten Familienurlauben immer wieder zurückkehrte, ist quasi Ausgangspunkt für eine Laufbahn, die den gebürtigen Flensburger bis in die Junioren-Nationalmannschaft und letztlich auch nach Bremen geführt hat. Eine Laufbahn als Spieler, Trainer und insbesondere als Funktionär, die ihn weit über die Grenzen der Hansestadt hinaus bekannt gemacht hat. Heute rufen ihn die einen respektvoll "Schleifer", andere nennen ihn anerkennend "Präsi".

Lars Thiemann, inzwischen 49 und seit 2006 Vorsitzender des Bremer Volleyball-Verbandes, sucht sich nach dem Sommerurlaub 1977 kurzerhand einen Verein. Er will unbedingt Volleyball lernen – und zwar richtig. So gut, dass man ihn künftig nicht mehr einfach so aus der Sandkuhle schickt. Fündig wird Thiemann beim Turn- und Sportbund (TSB) Flensburg. Dort formiert sich eine Gruppe von Schülern, die in den folgenden Jahren für Furore sorgt. Zunächst in Schleswig-Holstein, dann bundesweit. Es ist ein Ausnahmejahrgang, gespickt mit einer Vielzahl an Talenten. Zweimal, 1986 und 1988, wird Lars Thiemann mit dem TSB deutscher Meister.

Thiemann agiert als Zuspieler. Sein Potenzial bleibt auch den Scouts des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) nicht verborgen. Der Gymnasialschüler absolviert 22 Junioren-Länderspiele. Er reist nach Frankreich und nach Belgien, in die Niederlande und auch hinter den "Eisernen Vorhang" nach Tschechien und Ungarn. Spannende und interessante Erlebnisse, die seinen Horizont erweitert haben. Die er bis heute nicht missen möchte und seinem Leben dann auch unverhofft eine neue Richtung gegeben haben.

Lars Thiemann hat gerade sein Abitur in der Tasche, als er im Sommer 1988 bei einem der Nationalmannschaftslehrgänge in Frankfurt von Manfred Blöhm angesprochen wird. Blöhm ist Volleyballtrainer beim TV Eiche Horn, der gerade in die 2. Bundesliga aufgestiegen ist – und Blöhm ist auf der Suche nach einem Zuspieler. Thiemann hofft eigentlich auf einen Platz in der Sportkompanie in Warendorf, hat dafür aber noch keine Zusage vorliegen. Also sagt er in Bremen zu. Er zieht von der Förde an die Weser – und ist hier nun schon seit drei Jahrzehnten heimisch.

Lars Thiemann absolviert seinen Wehrdienst in Rotenburg und Schwanewede. Er macht bei der Sparkasse Bremen eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Lernt seine heutige Frau Susanne kennen. Und er spielt Volleyball beim TV Eiche Horn. Sieben Jahre, bis 1995, davon fünf in Liga zwei. Dann legt der 1,95-Meter-Mann eine dreijährige Pause ein. Heirat, berufliche Fortbildung, Hauskauf, Geburt von Tochter Alina – Gründe gibt es reichlich. Thiemann macht zwischenzeitlich einen Ausflug zum Fußball, kickt als Mittelfeldspieler beim SC Borgfeld. Unterklassig. Kopfballstärke ist durchaus vorhanden, bei der Körpergröße. "Aber mein Zweikampfverhalten hat regelmäßig für Heiterkeit gesorgt", sagt Lars Thiemann.

Also doch wieder Volleyball. Zurück zu dem Sport, den er für die fairste aller Mannschaftssportarten hält. "Volleyball", sagt der 49-Jährige, "ist eine Mischung aus Schach und Poker – du musst einfach pfiffiger sein als der Gegner." Lars Thiemann hat als aktiver Sportler viele Erfahrungen gemacht. Und eben das will er weitergeben. Er steigt ins Trainergeschäft ein. Erst in Habenhausen, später in Oberneuland, beim TV Eiche, dann OT und aktuell bei Bremen 1860, wo der "Schleifer" mit B-Lizenz die erste Damenmannschaft in der Oberliga coacht. Doch damit nicht genug.

Volleyballer und Bankkaufmann, diese Expertise ist schon um die Jahrtausendwende gefragt, als es dem Bremer Verband wirtschaftlich nicht gut geht. Auf Bitten der Mitglieder entwickelt Lars Thiemann gemeinsam mit Ralf Kubitz einen Sanierungsplan – und findet sich 2002 als Kassenwart und Vizepräsident Finanzen im BVV-Vorstand wieder. Vier Jahre darauf übernimmt er den Vorsitz von Rainer Prahl und läutet damit eine neue, eine erfolgreiche Ära ein.

"Mister Präsident" ist in seiner Amtszeit ungemein rührig. Und gut vernetzt obendrein. Die Boomjahre des Volleyballs sind zwar vorbei, doch Lars Thiemann gelingt es, die gesunkenen Mitgliederzahlen nun zumindest auf einem konstanten Niveau zu stabilisieren. Nachdem der BVV zuvor einige Jahre im eigenen Saft geschmort hatte, gelingt es Thiemann überdies, den Zwist mit dem niedersächsischen Verband beizulegen und wieder einen gemeinsamen Spielbetrieb zu organisieren. "Der Spielbetrieb", betont Thiemann immer wieder, "der Spielbetrieb ist das Kernelement".

Ob er bei Amtsantritt 2006 tatsächlich geglaubt habe, dass der BVV-Vorsitz kaum mehr Arbeit als der Posten des Kassenwartes mache? Thiemann lacht. "Ich weiß es nicht", sagt er dann. "Zumindest habe ich das meiner Frau vorher so gesagt." Für die Bremer Volleyballszene war es auf jeden Fall ein Glücksfall, dass Susanne Thiemann ihrem Gatten vor der anstehenden Vorstandswahl für den Fall der Fälle das Okay gegeben hatte. Denn Spuren hat "Mister Präsident" bisher reichlich hinterlassen, nicht nur im Dünensand von Houstrup. An diesem Sonnabend um 19 Uhr gastiert die deutsche Frauen-Nationalmannschaft in der Bremer ÖVB-Arena und bestreitet hier in Vorbereitung auf die WM in Japan ein Testspiel gegen die Niederlande. In Thiemanns Amtszeit ist es bereits das zehnte Länderspiel – ein Jubiläum, auf dem er sich aber nicht ausruhen möchte. "So lange ich gesund bin, wiedergewählt werde und etwas Positives bewegen kann", sagt Lars Thiemann, "so lange mache ich weiter".

Zur Sache

Länderspiel in der ÖVB-Arena

Die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft der Frauen bereitet sich derzeit auf die Ende September in Japan beginnende WM vor. An diesem Donnerstag (19 Uhr) absolviert das Team von Bundestrainer Felix Koslowski in Münster ein Testspiel gegen den Vize-Europameister Niederlande. Der abschließende Härtetest, ebenfalls gegen die Niederlande, steigt dann am Sonnabend ab 19 Uhr in der Bremer ÖVB-Arena. Koslowski verspricht den Zuschauern "extrem viel Leidenschaft und Kampfgeist". Mehr als 2000 Tickets wurden bereits verkauft, weitere Karten gibt es noch an der Abendkasse. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Nach dem Spiel findet im Foyer der ÖVB-Arena eine Autogrammstunde mit den DVV-Frauen statt.