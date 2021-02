Armin Laschet ist der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Foto: Federico Gambarini/dpa Pool/dpa (Federico Gambarini / dpa)

„Wir werden weiter kämpfen. Die Rückendeckung der Städte ist weiter da“, sagte Laschet in Düsseldorf. Zugleich reagierte der Ministerpräsident mit Unverständnis auf die Entscheidung der Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees, die am Mittwoch das australische Brisbane zum bevorzugten Kandidaten für die Ausrichtung der Sommerspiele in elf Jahren erklärt hatte. Damit hat die deutsche Rhein-Ruhr-Initiative kaum noch Chancen.

„Keine Frage, die Entscheidung des IOC am Mittwoch hat uns überrascht und auch getroffen. Man hat mir erklärt, für das IOC sei Brisbane ein guter Kandidat in unsicheren Zeiten. Ich teile diese Auffassung nicht“, sagte Laschet, der auch Kritik am Deutschen Olympischen Sportbund übte. Der DOSB habe sich nicht in der Lage gesehen, in den Dialog mit dem IOC zu treten. „Das Erstaunliche ist, dass man kein Gespür hat, was sich beim IOC tut.“

© dpa-infocom, dpa:210226-99-605488/3 (dpa)