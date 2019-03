In beiden Doppeln lagen sowohl Mandy Ehrlicher mit Anja Nuhn als auch Meike Lau mit ihrer Schwester Andrea Lau-Flohr 0:2 zurück. Beiden Doppel gelang es aber in äußerst spannenden Sätzen, sich noch ins Spiel zurück zu kämpfen und den fünften Satz zu erreichen. Während Tingli Li-Reimers und insbesondere Helga Kahns mit ihrem Noppenbelag diesen fünften Satz mit 11:9 für Oyten entscheiden konnten, mussten sich Ulrike Höhn und Rosi Fischer den Schwestern Lau geschlagen geben. Damit begann die Partie mit einem ausgeglichenen 1:1.

Es blieb spannend. Auch das erste Einzel zwischen der Habenhauser Mannschaftsführerin Mandy Ehrlicher und Helga Kahns ging über fünf Sätze. Dieses Mal mit dem besseren Start für Habenhausen zur 2:1-Führung. Li-Reimers glich für Oyten aus.

Im unteren Paarkreuz fuhren Nuhn und Lau-Flohr souverän zwei Siege für Habenhausen ein, das damit 4:2 in Führung ging. Im oberen Paarkreuz wurden die Punkte erneut geteilt, Ehrlicher siegte für Habenhausen, Kahns holte den Punkt für Oyten. Im unteren Paarkreuz setzten sich Nuhn und Lau-Flor auch im direkten Vergleich gegen Höhne und Fischer durch. Habenhausen zog auf 7:3 davon. Aber Li-Reimers verkürzte auf 7:4. Dann zeigte Ehrlicher Nerven. Erst im fünften Satz gelang es ihr, das Spiel doch noch für sich zu entscheiden und damit den Siegpunkt für Habenhausen zu holen.

Enttäuschende 7:9-Niederlage

Ebenfalls den TV Oyten zu Gast hatte die zweite Herrenmannschaft in der Bezirksoberliga West. Dieses nicht weniger interessante Spiel endete jedoch mit einem für Habenhausen enttäuschenden 7:9. Habenhausen startete mit 2:1 Punkten aus den Eingangsdoppeln, wenngleich zwei Spiele erst im fünften Satz entschieden wurden. Die drei ersten Einzel gingen jedoch alle an Oyten. Erst Lars Kleditsch konnte nach fünf spannenden Sätzen gegen Franz König einen weiteren Punkt für Habenhausen holen. Mannschaftsführer Holger Mönch erkämpfte mit seinem Sieg gegen Heiko Wittlich anschließend den Ausgleich zum 4:4. Philipp Lüßen holte nach fünf Sätzen die 5:4-Führung.

Die ersten drei Punkte im oberen Paarkreuz gingen wieder an Oyten, das somit 7:5 führte. Kleditsch verkürzte auf 7:6, bevor es geradezu dramatisch wurde. Nach fünf spannenden Sätzen musste sich Mönch dem Oytener Sachs in der Verlängerung geschlagen geben, 6:8. Lüßen verkürzte für Habenhausen ein weiteres Mal zum 7:8 und brachte Habenhausen ins Entscheidungsdoppel.

Niklas Gawrischtschuk mit Lars Kleditsch gewannen den ersten Satz gegen Oliver Helming mit Franz König. Der zweite und dritte Satz gingen jeweils in der Verlängerung an die Oytener, bevor die Habenhauser den vierten Satz klar für sich entschieden. Die Dramatik spitzte sich im fünften Satz zu. Habenhausen konnte 10:6 in Führung gehen. Aber der Siegpunkt wollte nicht gelingen. Oyten holte Punkt um Punkt auf und konnte das Doppel tatsächlich noch mit 13:11 für sich entscheiden.