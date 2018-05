Führte die Cleveland Cavaliers erneut ins NBA-Finale: LeBron James. Foto: Elise Amendola (dpa)

Die Cleveland Cavaliers stehen zum vierten Mal in Folge im Finale der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA. Das Team um Superstar LeBron James gewann das entscheidende siebte Spiel der Halbfinalserie gegen die Boston Celtics 87:79 (39:43).

Der 33-jährige James führte die Cavs mit 35 Punkten, 15 Rebounds und neun Assists zum Auswärtserfolg in Boston. Für den dreimaligen NBA-Champion ist es die achte Finalteilnahme in Folge und die neunte in seiner NBA-Karriere.

„Es ist eine tolle Leistung für unser Team und es ist eine Freude diese Truppe anzuführen“, sagte James nach dem Spiel. Der 14-fache NBA-Allstar spielte die gesamten 48 Minuten durch und erzielte zwölf seiner 35 Punkte im letzten Spielabschnitt.

„Er ist das ganze Jahr über mit gutem Beispiel vorangegangen. Er hat in seiner 15. Saison alle 82 Spiel bestritten. Er ist unglaublich. Er ist der beste Spieler in der Welt“, sagte Cavs-Trainer Tyronn Lue über James.

Jeff Green, der für den verletzten Kevin Love in die Anfangsformation der Cavaliers rückte, kam auf 19 Punkte und acht Rebounds. Bei den Celtics war Rookie Jayson Tatum mit 24 Punkten treffsicherster Schütze. Für Boston war es die erste Heimniederlage in den diesjährigen Playoffs.

Beide Mannschaften taten sich zunächst äußert schwer einen Rhythmus zu finden - besonders aus der Distanz. Cleveland verwandelte nur knapp 26 Prozent seiner Dreipunktwürfe. Die Erfolgsquote der Celtics lag bei weniger als 18 Prozent.

„Unser Ziel zu Beginn der Serie war es, (James) so viel Energie wie möglich zu rauben“, erkläre Celtics-Trainer Brad Stevens nach dem Ausscheiden. „Ich dachte, die meiste Zeit waren wir ziemlich gut darin. Am Ende hatte er aber trotzdem 35 Punkte. Es ist ein Witz“.

Im Finale trifft Cleveland auf den Sieger der Serie zwischen Titelverteidiger Golden State Warriors und den Houston Rockets. Im Finale der Western Conference steht es aktuell 3:3 nach Spielen. Das entscheidende siebte Spiel ist für Montag im texanischen Houston angesetzt. (dpa)