Teilnehmer und Referenten stellen sich nach dem Lehrgang des TS Woltmershausen zum Gruppenbild zusammen. (TS Woltmershausen, frei)

Dan ACS Atemi Combat System, TS Woltmershausen) mal ordentlich in Schwitzen gebracht zu werden. Der „Spirit of Budo“ war in der Halle des TSW spätestens dann zu spüren, als über 60 Übungsschwerter der Samurai synchron und begleitet von einem Kampfschrei hinuntersausten. Denn unter Ralf Karp wurde mit traditionellen Waffen der Samurai trainiert. Weitere Themen waren schnelle und effektive Selbstverteidigung mit und ohne Hilfsmittel sowie der Stockkampf. Die Referenten hatten mit ihrem „Spirit“ und den unterschiedlichen Themen die Teilnehmer sichtlich begeistert und inspiriert.