Mai, in der Zeit von 13 bis 15 Uhr im Seminarraum des Tura-Vereinszentrums am Bert-Trautmann-Platz/Lissaer Straße 60. Orientiert an der Begründerin der Atemlehre, Professorin Ilse Middendorf, richtet sich der Kursus an Interessierte, die ihre sportliche Leistungsfähigkeit verbessern wollen. Ein kräftig fließender Atem unterstützt Kraft, Ausdauer und Stabilität in allen Sportarten. Übungen zur Lösung und Stützung des Atems und der Brustmuskulatur stärken die Herz-Kreislauffunktion und die Arbeitsleistung des Herzens.