Während die Tour de France läuft, trainiert Lennard Kämna für seine Rückkehr ins Renngeschehen. (Arne Mill/frontalvision)

Alle für einen – aber einer von allen fehlt: Lennard Kämna. Der 21-jährige Radprofi aus Fischerhude wird seiner Mannschaft nicht dabei helfen können, dass am 29. Juli mit dem Niederländer Tom Dumoulin der Kapitän des deutschen Teams Sunweb als Sieger der diesjährigen Tour de France gefeiert wird. „Wir fahren alle für Tom“, hat Kämnas Teamgefährte Michael Matthews in dieser Woche gesagt – an diesem Sonnabend geht es los damit, wenn auch nur für fast alle.

Eigentlich hätte auch Lennard Kämna zum Start der Frankreich-Rundfahrt auf der Atlantik-Insel Noirmoutier in den Sattel steigen sollen. So war es noch Anfang des Jahres geplant, als Teammanager Iwan Spekenbrink bei der Präsentation des Sunweb-Teams 2018 im Januar versprach: „Wenn seine positive Entwicklung so weitergeht, hat Lennard Kämna Optionen auf einen Start beim Giro d’Italia oder bei der Tour de France.“ Seit Januar ist einiges passiert. Positives wie zum Beispiel die Vertragsverlängerung zwischen Lennard Kämna und Sunweb. Aber auch Negatives wie Erkrankungen, die für die Entwicklung des derzeit wohl größten deutschen Radsport-Talents zumindest aktuell einen Rückschlag bedeuten.

Nun also sitzt Lennard Kämna statt in Noirmoutier auf dem Rad zu Hause in Fischerhude bei Bremen auf dem Sofa – wenn er nicht gerade trainiert. Er ist an den kleinen Künstler-Ort an der Wümme, an dem er einst auch zur Schule ging, zurückgekehrt, nachdem er zuletzt in Köln gelebt hatte. Vielleicht wird es in einigen Monaten oder in ein paar Jahren heißen, dass die Pause im Jahr 2018 dem Profi Lennard Kämna auf dem Weg in die Weltelite entscheidend weitergeholfen hat.

Nach atemberaubend erfolgreichen Jahren mit Weltmeister-Titeln im Einzelzeitfahren der Junioren (2014) und mit den Profis von Sunweb im Mannschaftszeitfahren (2017), dem U 23-Vizeweltmeistertitel auf der Straße (2017) und der erstmaligen Teilnahme an einer großen Rundfahrt (2017; Vuelta in Spanien) hat der immer noch sehr junge Fischerhuder in diesem Frühjahr die Schattenseite seines Berufs kennengelernt. Die Gesundheit, das Grundkapital eines jeden Sportlers, hat nicht mehr mitgespielt. Ende Februar ereilte ihn im Trainingslager der erste größere Infekt, weitere sollten in den Wochen danach folgen. Das Jahr 2018 begann ähnlich verkorkst wie das Jahr 2016, in das Kämna mit zwei Erkältungen und einer Viruserkrankung ebenfalls schlecht gestartet war. Damals gestaltete er die Saison trotzdem noch sehr erfolgreich. Im September verpflichtete das Team Sunweb das Talent, das kurz darauf bei der U 23-EM in Frankreich Gold im Einzelzeitfahren gewann und danach bei der U 23-WM in Doha in der gleichen Disziplin als Vierter die Bronzemedaille nur um vier Sekunden verpasste.

„Ich hatte mir vor einem Jahr andere Ziele gesetzt“, sagt Kämna vor dem Tour-Start 2018, „aber so ist das manchmal.“ In einem Alter, in dem viele Radprofis noch von ihrem ersten internationalen Meistertitel oder ihrer ersten großen Rundfahrt-Teilnahme träumen, kämpft sich der zu Jugendzeiten für die RRG Bremen fahrende Sunweb-Hoffnungsträger zurück in den Wettkampfsport. Das soll so ungestört und konzentriert wie eben möglich geschehen, und deshalb lehnen die Team-Verantwortlichen in diesen Tagen und Wochen Interviewwünsche mit Kämna ab. Eigentlich. Doch für dessen Heimatzeitung, den WESER-KURIER, machte Sunweb-Kommunikationschef Peter Reef eine Ausnahme.

Erst seit zwei Wochen ist der Profi wieder im strukturierten Training. "Wir bauen jetzt alles wieder auf", sagt Kämna, und er betont: "Es geht mir sehr gut." Selbstkritisch räumt er ein, dass er sich im Frühjahr trotz der Infekte möglicherweise zu sehr gepusht hätte. "Leider bin ich Mailand-San Remo noch zu Ende gefahren", sagt er. Das mit 294 Kilometern längste klassische Eintagesrennen im Radsport hätte er schon angeschlagen in Angriff genommen – ein frühzeitiger Ausstieg wäre wohl ratsamer gewesen.

"Ich war körperlich in einer Negativspirale", sagt Kämna jetzt. Teamverantwortliche, Teamarzt und Fahrer hätten daraufhin beschlossen, mitten in der Saison eine Pause einzulegen. "Eine befristete Unterbrechung des Wettkampfes ist die richtige Entscheidung, die wir zusammen mit Lennard getroffen haben", teilte Cheftrainer Rudie Kemna vor Wochenfrist in einer Pressemitteilung mit. Der Coach verwies darin auf die jahrelange Erfahrung, die das Team in der Entwicklung junger Sportler hätte. Und dass der Arbeitgeber Sunweb Lennard Kämna weiterhin vertraut, machte nicht nur die Vertragsverlängerung im April deutlich, sondern auch die Aussage von Rudie Kemna. "Zurzeit gestalten wir seinen Rennplan für den zweiten Teil der Saison." Dabei, so der Trainer, gäbe es aber keinen Druck für eine schnelle Rückkehr des Fahrers in den Rennbetrieb.

Die Pause hat Kämna offensichtlich gut getan und ihren ersten Zweck erfüllt. "Sie hat geholfen, dass ich jetzt wieder beschwerdefrei vernünftig trainieren kann", sagt der 21-Jährige zufrieden. Vielleicht greift er tatsächlich noch in diesem Jahr nach weiteren Titeln. Ende September finden im österreichischen Innsbruck die Weltmeisterschaften statt. Was wäre das für eine Geschichte, wenn Lennard Kämna die Titelverteidigung im Mannschaftszeitfahren der Profis mit in Angriff nehmen könnte?

An die WM 2018 oder an die nächste Vuelta von Ende August bis Mitte September spricht im Moment jedoch niemand. Der Tross des Teams Sunweb konzentriert sich erst einmal auf die Tour de France, während Lennard Kämna sich in seiner norddeutschen Heimat in Ruhe auf seine Rückkehr ins Renngeschehen vorbereitet. Dabei ist er sich der Unterstützung des Teams gewiss. "Das Verständnis und die Geduld des Teams helfen mir sehr", sagt er, "dafür bin ich sehr dankbar." Gut möglich, dass er bei der WM in Innsbruck dann wieder zu denjenigen zählt, die ihrem Kapitän Dumoulin zuarbeiten. Oder einer derjenigen ist, der eine weitere Medaille einfährt.