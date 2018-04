Wird das Sunweb-Trikot auch im Jahr 2019 tragen: Radprofi Lennard Kämna. (DPA)

Fischerhude. Der deutsche Radsportrennstall Team Sunweb legt seinen Fokus auf sukzessive Entwicklung. Und für eben diese Entwicklung steht auch Lennard Kämna. Daher setzen das Team und das Nachwuchstalent aus Fischerhude ihre Zusammenarbeit fort. Der 21-Jährige verlängerte seinen Vertrag bis Ende 2019, wie der Rennstall am Freitag bekannt gab. „Ich bin stolz, auch in der folgenden Saison weiterhin für das Team Sunweb fahren zu können. Es herrscht eine tolle Atmosphäre und ich freue mich, gut in die Mannschaft integriert worden zu sein“, sagt Kämna, der mit dem Radsport bei der RRG Bremen begann.

Junioren-Europameister im Zeitfahren und Bronze-Medaillengewinner bei den U 23-Weltmeisterschaften im Zeitfahren – diese Titel befanden sich bereits in Lennard Kämnas Sammlung vor seinem Engagement beim Team Sunweb. Seitdem er 2017 seinen ersten Profivertrag bei einer Mannschaft aus der World Tour unterschrieben hat, wurde diese Sammlung reichlich aufgestockt. „Die Entwicklung junger Fahrer ist die Basis für unsere Existenz als Team. Dabei legen wir verstärkt Wert auf die Förderung deutscher Talente“, betont Team-Coach Sebastian Deckert. Und Kämnas Erfolge sind die Spiegelbilder seiner Entwicklung. Seine ersten Starts unter den Profis ließen aufhorchen.

In seinem ersten Jahr als Profi überzeugte der Fischerhuder unter anderem mit einem achten Platz im Einzelzeitfahren bei der ­Vuelta in Spanien, dem zweiten Platz bei den U 23-Weltmeisterschaften auf der Straße sowie dem fünften Platz im Gesamt­klassement der Tour des Fjords. Ein Höhepunkt der vergangenen Saison war allerdings das Mannschaftszeitfahren bei der WM in norwegischen Bergen. Mit seinem Team Sunweb wurde Kämna in der Konkurrenz der Weltklassefahrer Mannschafts­zeitfahrweltmeister.

Aufstrebender Fahrer

„Wir freuen uns über die positive Entwicklung, die Lennard im vergangenen Jahr genommen hat. Er hat innerhalb der vergangenen Saison auf der sportlichen sowie der persönlichen Seite gute Fortschritte gemacht“, lobt ihn sein Coach, „er hat sein Trainingslevel erhöht, sein Wissen über Ernährung erweitert und sich zum wertvollen Teamplayer entwickelt. Lennard ist einer der aufstrebendsten deutschen Fahrer. Wir freuen uns, die Entwicklung Stufe um Stufe voranzutreiben.“

Und genau das scheint auch der Grund für Kämnas Ja zur Vertragsverlängerung zu sein. „Das Team legt großen Wert auf die Entwicklung deutscher Talente. Vielleicht fühle ich mich hier deshalb so wohl“, betont Kämna. Zumindest sieht er das Engagement bei Sunweb perspektivisch als einen Baustein für seine weitere Karriere. „Durch die Expertise des Betreuerstabs und die Unterstützung durch die erfahrenen Fahrer kann ich mich Stück für Stück weiterentwickeln. Wir haben auch für die nächsten Jahre eine starke Truppe mit vielen talentierten Fahrern zusammen, die gemeinsam sicher einige schöne Erfolge feiern können“, betont Lennard Kämna. Seine Titelsammlung jedenfalls soll weiter anwachsen.