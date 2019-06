Die inzwischen auf 14 Tafeln erweiterte Ausstellung steht noch bis zu den Sommerferien im Eingangsbereich des Vereinszentrums am Bert-Trautmann-Platz. Eine Facebook-Seite „Bert-Trautmann-Platz Bremen“ ist inzwischen im Netz geschaltet.

Das Motto des Sommersemesters 2019 der Akademie lautet:„Im Fußball steckt eine Menge Welt – Faszination Fußball“. In der Einladung zur Kursreihe heißt es: „Diese Veranstaltung ist eine Liebeserklärung an den Fußball, sie verbindet Wissenschaft und Journalismus, Sozialgeschichte und Literatur, Filmausschnitte und persönliche Erinnerungen und Erlebnisse. Fußball sitzt quer zu allen Schubladen. Fußball ist witzig und lustig, Fußball ist deprimierend und langweilig, Fußball ist spannend und begeisternd. Fußball hat ein selbst-reflexives Moment, jedenfalls wenn man will: Bestimmte Spieler, bestimmte Vereine, bestimmte Fußballereignisse entwickeln eine formative Kraft. Weit in der Jugend sind die Ursprünge der Faszination Fußball zu finden, in längst vergangenen Zeiten, in denen sich unsere Identität anfing zu bilden. In dieser Veranstaltung wollen wir der Macht des Fußballs nachspüren.“

Die Ausstellung über Bert Trautmann kann inzwischen auch im Internet besucht werden: http://tura-bremen.de/download/Ausstellung-Trautmann-web.pdf. Der dauerhafte Verbleib der Ausstellung ist dagegen noch nicht geklärt.