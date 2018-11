„Ich bin begeistert und mega stolz auf meine Mannschaft“, brüllte Trainer Marcus Lentz euphorisch. Das war durchaus berechtigt, denn die ersten Volleyballdamen vom TV Eiche Horn gewannen mit einem deutlichen 3:0 (25:22, 25:20, 25:18) in der vollbesetzten Halle und lautstarker Kulisse beim RC Sorpesee in der Dritten Liga.

Lentz konnte sich lange Zeit gar nicht mehr beruhigen. Von Beginn an sei sein Team konzentriert und dominant aufgetreten. „Mega stark“, schwärmte er. Die Weichen zu diesem Sieg stellten Lentz und sein Team schon in den Wochen vor dieser Partie: Konsequentes Aufschlagstraining, unterstützt von einer umfassenden Videoanalyse von Sorpesees Spiel. Der RC ist sehr block- und angriffsstark, hat aber Probleme in der Annahme. Und so konzentrierten sich die Hornerinnen vor allem auf ihren starken Service.

Eiches Zuspielerin Linda Neddermann, die zur wertvollsten Spielerin der Partie gewählt wurde, konnte im Gegenzug dank der blitzsauberen Annahmen von Libera Anne Hanke ein variables Spiel aufziehen und alle Angreiferinnen erfolgreich einsetzen. Vor allem Jessica Sobieraj über Diagonal und die beiden Außenangreiferinnen Anniken Tefs und Bernice Andoh punkteten nach Belieben.

„Sorpesee ist eine starke Mannschaft, die richtig was kann, wenn man sie lässt“, berichtete Lentz. Doch die Gäste aus Bremen ließen eben wenig zu. „Wir haben unser Spiel gemacht und deshalb auch deutlich gewonnen.“

TV Eiche Horn: Neddermann, Loop, Tefs, Frackmann, Andoh, Sobieraj, Justine Husmamnn, Aileen Husmann, Hanke, Zepelin, Kahrs.