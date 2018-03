Bundesliga. Mit dem 6:5-Sieg nach Verlängerung über den TSV Neuwittenbek ist den Bremern der erste Platz einen Spieltag vor Ende der Liga nicht mehr zu nehmen. Ein Treffer des erneut überzeugenden Youngsters Leon Schweiger in der zweiten Minute der Verlängerung brachte Eiche letztlich den Sieg.

Bis es allerdings soweit war, durchliefen die Horner vor eigenem Publikum erst einmal ein echtes Wechselbad der Gefühle und lagen bereits 0:2 und 1:3 zurück. „Wir sind ziemlich motiviert in das Spiel gegangen, weil wir da weitermachen wollten, wo wir letztes Wochenende gegen Gettorf aufgehört hatten. Ausserdem wollten wir uns vor heimischer Kulisse den ersten Platz sichern, um für die Playoffs die bestmögliche Ausgangslage zu haben“, sagte Horns Trainer Daniel Teetz. Doch die Neuwittenbeker machten ihre Sache sehr gut, indem sie sich sehr tief gestellt und auf Konter gelauert haben. Dieser Plan ging auf, denn nach zwölf Minuten lagen die Gäste mit 2:0 vorne.

„Sie hatten uns zu diesem Zeitpunkt genau da, wo sie uns haben wollten. Unsere Jungs sind zunehmend nervöser geworden und haben unnötigerweise den Druck erhöht, anstatt konzentriert weiter zu spielen und auf gute Chancen zu warten. So wurde es hektischer“, sagte Teetz. Nur gut, dass Daniel Plate in Überzahl noch vor der Drittelpause den Anschlusstreffer erzielte (18.).

Sonnabend bei Dümptener Füchsen

Daniel Teetz versuchte nun erst einmal Ruhe ins Team zu bringen. „In der Pause habe ich deutlich gemacht, dass es keinen Grund zur Hektik gibt. Also hieß die Devise: abwarten, weiter den Gegner und Ball laufen lassen, die Tore fallen dann fast von alleine.“ Dennoch erhöhten die Neuwittenbeker erst einmal kurz nach Wiederanpfiff auf 3:1 (2.), bevor Leon Schweiger nach Vorarbeit von Mannschaftskapitän Till Geiler wieder zum 2:3 verkürzte (9.).

„Dabei wurde es lediglich vom Ergebnis her eine ausgeglichene Partie, auf dem Feld waren wir klar dominierend. Allerdings fanden nur wenige Bälle das Tor durch das gegnerische Abwehrbollwerk hindurch“, sagte Daniel Teetz. So dauerte es bis zum letzten Drittel, bevor die Horner erstmals durch Pavel Komarov nach Zuspiel von Helge Heitmann ausglichen (3.). Die erste Führung zum 5:4. besorgte Leon Schweiger erst in der 15. Minute des letzten Drittels, nachdem Noah Ehrenfried eine erneute Wittenbeker Führung noch zum 4:4 egalisiert hatte (10.). Die Hoffnungen der Horner auf einen Sieg in der regulären Spielzeit zerschlugen sich jedoch 47 Sekunden vor Schluss. Im Spiel „6 gegen 5“ traf Neuwittenbek noch zum 5:5. „Auch hier hätten wir ein wenig abgebrühter sein sollen und die Zeit einfach runter spielen sollen“, sagte Teetz. Die Sorgenfalten auf seiner Stirn glätteten sich jedoch in der Verlängerung schnell. „Es war nicht nur gut für die Tabelle, sondern auch für meine Nerven, dass so schnell in der Überzahl durch einen stark aufspielenden Leon Schweiger der Siegtreffer erzielt wurde.“

Mit diesem Sieg geht der TV Eiche Horn jetzt sicher als Erster in die Playoffs. Am kommenden Sonnabend reisen die Bremer aber erst einmal zum letzten Spiel der Liga zu den Dümptener Füchsen nach Mühlheim an der Ruhr. Der Anpfiff erfolgt um 15.30 Uhr.

TV Eiche Horn: Lizotte, Noah Ehrenfried, David Ehrenfried, Plate, Denis Komarov, Bockholt, Gersdorf, Pavel Komarov, Geiler, Kai Ehrenfried, Meyer-Mews, Finn von Kroge, Florian von Kroge, Griebel, Heitmann, RafalFliegner, Westermann, Leon Schweiger.