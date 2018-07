Sie begann mit einer schönen Bodenübung und erturnte sich am Sprung mit einem Handstützüberschlag die Höchstwertung ihrer Wettkampfklasse mit 12,60 Punkten. Der Schwebebalken machte ihr keinen Strich durch die Rechnung, und durch eine sauber geturnte Übung holte sie auch hier die Höchstwertung mit einem Abstand von mehr als zwei Punkten (12,25 Punkte). Trotz eines kleinen Patzers am Stufenbarren reichte es am Ende für den ersten Platz.

Kaya Schröder ging in der LK 4 (Altersklasse 11 bis 13 Jahre) und Marilena Weber in der LK 4 (Altersklasse 14 Jahre und älter) an den Start. Für Kaya Schröder begann der Wettkampf am Stufenbarren noch etwas holprig. Bei ihrer Kür am Boden zeigte sie dann, was sie kann, und so war ihr stärkstes Gerät mit 12,70 Punkten der Boden.

Marilena Weber erlangte in ihrer Wettkampfklasse am Boden dank einer sehr schönen und sauber ausgeführten Übung die Höchstwertung mit 12,90 Punkten. Auch am Stufenbarren gelang ihr dies mit 12,30 Punkten. Der Schwebebalken war bei beiden jedoch eher ein „Zitterbalken“, und so kam es hier zu Stürzen. Kaya Schröder und Marilena Weber erturnten sich am Ende jeweils den dritten Platz und wurden mit einem Pokal belohnt.